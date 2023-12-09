جدول مباريات اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Lewandowski Dovbyk Barcelona GironaGOAL
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجالوتون تاون v مانشستر سيتيبرشلونة v جيرونالوتون تاونمانشستر سيتيتوتنهام v نيوكاسلدوري أبطال أفريقياتوتنهامنيوكاسلإيفرتون v تشيلسيإيفرتونتشيلسيفولهام v وست هامفولهاموست هامبرشلونةجيروناأتليتكو مدريد v ألميرياأتليتكو مدريدألميرياغرناطة v أتليتيكو بلباوغرناطةأتليتيكو بلباوقادش v أوساسوناقادشأوساسوناماميلودي صنداونز v بيراميدزماميلودي صنداونزبيراميدز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في الدوريات الأوروبية الكبرى التي تشتعل حماساً كلما اقتربنا من نهاية الدور الأول لمعرفة بطل الشتاء كما يُطلق عليها.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 حيث نستكمل الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي حيث يحل مانشستر سيتي ضيفاً على لوتون تاون، بينما يلتقي توتينهام ونيوكاسل يونايتد.

كما سنتابع أيضاً مباريات الأسبوع الـ16 من الدوري الإسباني، والتي أهمها مواجهة برشلونة وجيرونا، وأتلتيكو مدريد ضد ألميريا، وفي الدوري الإيطالي يلتقي روما بفريق فيورنتينا، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز أمام صن ماميلودي صن داونز في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 "10-12-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
إيفرتون - تشيلسي17:00 السعودية، 16:00 مصرخالد الحديbeIN Sports HD 1
فولهام - وست هام17:00 السعودية، 16:00 مصرعامر الخوذيريbeIN Sports Xtra 1
لوتون تاون - مانشستر سيتي17:00 السعودية، 16:00 مصرحفيظ دراجيbeIN Sports HD 2
توتنهام - نيوكاسل يونايتد19:30 السعودية، 18:30 مصرحسن العيدروسbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
أتلتيكو مدريد - ألميريا16:00 السعودية، 15:00 مصرأحمد البلوشيbeIN Sports HD 3
غرناطة - أتلتيك بيلباو18:15 السعودية، 17:15 مصرمنتصر الأزهريbeIN Sports HD 3
قادش - أوساسونا20:30 السعودية، 19:30 مصرمحمد السعديbeIN Sports HD 3
برشلونة - جيرونا23:00 السعودية، 22:00 مصرعصام الشواليbeIN Sports HD 1

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 3

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ماميلودي صن داونز - بيرامييدز16:00 السعودية، 15:00 مصرعلي محمد عليbeIN Sports HD 8

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
روما - فيورنتينا22:45 السعودية، 21:45 مصربلال علامAD SPORTS Premium 1
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الدوري الألماني - الجولة 14

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
شتوتجارت - باير ليفركوزن17:30 السعودية، 16:30 مصرباسم الزيرbeIN Sports HD 5
كولن - ماينز19:30 السعودية، 18:30 مصرسمير اليعقوبيbeIN Sports HD 2

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
نيس - ستاد ريمس15:00 السعودية، 14:00 مصرمحمد المبروكيbeIN Sports HD 4
كليرمون فوت - ليل17:00 السعودية، 16:00 مصرجواد بدةbeIN Sports Xtra 2
لوريان - مارسيليا22:45 السعودية، 21:45 مصرعادل خلوbeIN Sports HD 4

كأس الكونفدرالية الإفريقية - الجولة 3

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ريفرز يونايتد - الإفريقي التونسي18:00 السعودية، 17:00 مصرنوفل باشيbeIN Sports HD 2 EN
الهلال الليبي - سوبر سبورت19:00 السعودية، 18:00 مصرعادل خلوbeIN Sports HD 6
اتحاد الجزائر - مودرن فيوتشر22:00 السعودية، 21:00 مصرمحمد بركاتbeIN Sports HD 6
نهضة بركان - ديابل دوار22:00 السعودية، 21:00 مصرجواد بدةbeIN Sports HD 8

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