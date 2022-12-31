جدول مباريات اليوم الأحد 1 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Messi Mbappe(C)Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازلينس vs باريس سان جيرمانليونيل ميسيكيليان مبابينوتينغهام فورست vs تشيلسينوتنغهام فورستتشيلسيتوتنهام vs أستون فيلاتوتنهامأستون فيلالينسباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1ليون vs كليرمونليونكليرمونموناكو vs بريستموناكوبريستنانت vs أوكسيرنانتأوكسيرتولوز vs أجاكسيوتولوزأجاكسيوآنجيه vs لوريانآنجيهلوريان

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 1 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عام جديد يبدأ بمتعة وإثارة جديدة، حيث نستقبل العام الجديد لنستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 1 يناير 2023 مع إستكمال عودة النشاط الكروي للأندية بعد إنتهاء ملحمة كأس العالم لنتابع صراع جديد وهو سباق السعى خلف اللقب في الدوريات الخمس الكبرى.

نبدأ بالدوري الأقوى وهو الدوري الإنجليزي حيث يلتقي توتنهام هوتسبر بفريق أستون فيلا، بينما يحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على نوتينجهام فورست ضمن الجولة الثامنة عشر.

ومن إنجلترا نبحر عبر نفق المانش إلى فرنسا حيث نتباع الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي، والتي أبرزها مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس حيث يعود ليونيل ميسي وكيليان مبابي أبرز المتنافسن في نهائي كأس العالم للعمل سوياً من جديد لرفع راية الفريق الباريسي، كما سنكون على موعد مع مباراة نانت الذي يلعب ضمنه اللاعب المصري مصطفى محمد ضد فريق اوكسير.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 1 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 1 يناير 2023 "1-1-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة الـ18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
توتنهام هوتسبر - أستون فيلا16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports Premium 1
نوتينجهام فورست - تشيلسي18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة الـ17

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نانت - اوكسير16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 3
أنجيه - لوريان16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
تولوز - أجاكسيو16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
موناكو - بريست16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
ليون - كليرمونت18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
لانس - باريس سان جيرمان21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 2

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