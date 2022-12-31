جدول مباريات اليوم الأحد 1 يناير 2023 والقنوات الناقلة

عام جديد يبدأ بمتعة وإثارة جديدة، حيث نستقبل العام الجديد لنستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 1 يناير 2023 مع إستكمال عودة النشاط الكروي للأندية بعد إنتهاء ملحمة كأس العالم لنتابع صراع جديد وهو سباق السعى خلف اللقب في الدوريات الخمس الكبرى.
نبدأ بالدوري الأقوى وهو الدوري الإنجليزي حيث يلتقي توتنهام هوتسبر بفريق أستون فيلا، بينما يحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على نوتينجهام فورست ضمن الجولة الثامنة عشر.
ومن إنجلترا نبحر عبر نفق المانش إلى فرنسا حيث نتباع الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي، والتي أبرزها مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس حيث يعود ليونيل ميسي وكيليان مبابي أبرز المتنافسن في نهائي كأس العالم للعمل سوياً من جديد لرفع راية الفريق الباريسي، كما سنكون على موعد مع مباراة نانت الذي يلعب ضمنه اللاعب المصري مصطفى محمد ضد فريق اوكسير.
جدول مباريات اليوم الأحد 1 يناير 2023 "1-1-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة الـ18
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|توتنهام هوتسبر - أستون فيلا
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports Premium 1
|نوتينجهام فورست - تشيلسي
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports Premium 1
الدوري الفرنسي - الجولة الـ17
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نانت - اوكسير
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports HD 3
|أنجيه - لوريان
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|تولوز - أجاكسيو
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports HD 4
|موناكو - بريست
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|ليون - كليرمونت
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|لانس - باريس سان جيرمان
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|beIN Sports HD 2