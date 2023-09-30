جدول مباريات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، في شهر جديد يحفل باللقاءات القوية والممتعة سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 حيث نتابع برينتفورد في مواجهة نوتنجهام ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى أكثر من مباراة في الدوري الإسباني ضمن الجولة الثامنة، والتي من أهمها مباراة أتلتيكو مدريد ضد قادش.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا حيث الجولة السابعة من الدوري الإيطالي الذي سيعنونه روما في مواجهة فروسينوني الصاعد حديثاً للسيري آ، ويوفنتوس وجهًا لوجه أمام أتالانتا، كما سنكون على موعد مع مباريات إياب الجولة الحاسمة والمؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الهلال السوداني وبريميرو دي اوجوستو، بينما يلتقي أهلي بني غازي بفريق أسيك ميموزا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 "01-10-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة نوتنجهام فورست - برينتفورد 16:00 مصر والسعودية نوفل باشي beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ألميريا - غرناطة 15:00 مصر والسعودية خالد الحدي beIN Sports HD 3 ديبورتيفو ألافيس - أوساسونا 17:15 مصر والسعودية سمير اليعقوبي beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - قادش 22:00 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - فالنسيا 22:00 مصر والسعودية منتصر الأزهري beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة بولونيا - إمبولي 13:30 مصر والسعودية ميشيل سعد AD SPORTS Premium 1

Starz Play App أودينيزي - جنوى 16:00 مصر والسعودية محمد بشير AD SPORTS Premium 1

Starz Play App أتالانتا - يوفنتوس 19:00 مصر والسعودية محمد الشامسي AD SPORTS Premium 1

Starz Play App روما - فروسينوني 21:45 مصر والسعودية حازم عبد السلام AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

دوري أبطال أفريقيا - إياب الدور الثاني

المباراة الموعد القناة الناقلة أسيك ميموزا - أهلي بني غازي 19:00 مصر والسعودية - الهلال السوداني - بريميرو دي اوجوستو 21:00 مصر والسعودية -

الكونفدرالية الإفريقية - إياب دور الـ32

المباراة الموعد القناة الناقلة الأفريقي التونسي - بحر دار كينيما 18:00 مصر والسعودية - فيوتشر - سينجيدا بيج ستارز 18:00 مصر والسعودية - اتحاد العاصمة - الفتح الرباطي 22:00 مصر والسعودية -

الدوري الفرنسي - الجولة 7