الدوري السعودي | متى يبدأ الموسم الجديد؟ وما هو موعد الإعلان عن جدول المباريات؟

لن ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي قبل شهر أغسطس المقبل ولكن الإثارة ستكون حاضرة بمتابعة جدول مبارياته عندما يُعلن عنها في يونيو المقبل

كان موسم 2018-19 من الدوري السعودي للمحترفين أحد أكثر المواسم إثارة عبر تاريخ المسابقة بعد أن استمر الصراع بين النصر والهلال إلى الجولة الأخيرة، حيث استطاع العالمي أن يحمل لقب البطولة بعد وصوله للنقطة 70 وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزعيم.

ولكن نحن على أعتاب موسم جديد يتصارع فيه رؤساء الاتحاد السعودي للوصول إلى القرار الملائم لما سيبدوا عليه الموسم في النسخة القادمة، حيث شهد الاجتماع الثلاثي بين كلًا من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وأحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والشيخ علي الخليفة رئيس الاتحاد البحريني في 29 سبتمبر 2018 الاتفاق على مشاركة فريق المحرق البحريني وآخر كويتي لم يتم اختياره بعد في الدوري السعودي الموسم القادم، ولكن هناك الكثير من التحديات التي يجب أن تُحل أولاً من قِبل الاتحاد السعودي والتي أولها سيكون نظام الهبوط والسعودي والتي كانت مُقرره بصعود المتصدر والوصيف لدوري الدرجة الأولي مباشرة وهبوط صاحبي المركز الـ16 والـ15، بينما يتم إقامة مباراة فاصلة بين صاحب المركز الـ14 بالدوري السعودي للمحترفين ضد صاحب المركز الـ3 بدوري الدرجة الأولى.

وهذا ما يضع كثيراً من الاحتمالات فهل إذا ما احتل آياً من الفرق الخليجية المشاركة مراكز الهبوط فهل سيهبط؟ وعلى النقيض إذا ما استطاع المحرق أو الفريق السعودي الوصول إلى المراكز الثلاث الأولى فهل سيشارك في دوري أبطال آسيا كمتأهل من الدوري السعودي؟ نظراً لأن الفرق الخليجية التي ستلعب في الدوري السعودي لن تشارك في دوريات بلدانهم، كما هناك أيضاً مشكلة آخرى وهي لائحة اللاعبين الأجانب والتي تنص على عدم وجود أكثر من ثماني لاعبين أجانب في الفريق على أن لا يزيد عدد المشاركين في الملعب عن 7 لاعبين، ولاعبين فقط من مواليد السعودية، فهل سيتم تطبيق هذه اللوائح على الفريقين البحريني والكويتي أم سيتم إستثنائهم.

في هذا التقرير، سيأخذكم جول في جولة قصيرة للتعرف على موعد بداية الموسم الجديد المُنتظر، ومتى سيُعلن عن جدول المباريات؟ وما هو أكثر من ذلك

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متى سينطلق الدوري السعودي موسم 2019-20؟

من المقرر أن يبدأ الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين 2019-20 في منتصف شهر أغسطس كما جاء على لسان مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين والذي قال في حوار تلفزيوني أن موسم القادم سينطلق في منتصف شهر أغسطس كما شدد على أن الرابطة طلبت من الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مشاركات المنتخب السعودي الأول خلال الفترة المقبلة ليتم جدولة مباريات الموسم القادم.

وكما ذكرنا فقد انضم رسمياً نادي المحرق للبطولة ومن المنتظر أن يتم دعوة فريق كويتي أيضاً للمشاركة في المسابقة ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عنه، وإذا ما استجد في الأمر جديد فستقام البطولة بمشاركة 18 فريق أي بزيادة فريقين عن الموسم السابق.

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متى سيُعلن عن جدول مباريات الدوري السعودي موسم 2019-20؟

من المنتظر أن يُعلن عن جدول مباريات الموسم القادم من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20 قبل بداية شهر أغسطس المقبل، ومن خلاله سيتم الإفصاح عن المباريات والتي سيكون عددها 306 لقاء والتي يخوضها 18 فريقاً، مما سيساعد المشجعون على وضع خططهم واختيار المواجهات التي سيقرروا السفر لها وحضورها من أرض الملعب.

كما هي العادة، سيكون جدول مباريات الموسم الجديد مُعرض لإحداث بعض التغييرات والتعديلات به أثناء الموسم طبقاً لحقوق البث، سيتضمن الجدول قبل وضعه مراعاة عدة عوامل منها التناوب بين المباريات المحلية والخارجية لكل نادٍ كل أسبوع، والتأكد من أن جميع الفرق لن تلعب مباراتين متتاليتين في الدوري على ملعبهم خلال نفس عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى فترات التوقف الدولي والتي تُطالب بها رابطة الدوري السعودي للمحترفين من الاتحاد السعودي بارسال جدول مشاركات المنتخب خلال الموسم.