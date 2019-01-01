كاريلو: تفاجأت بالدوري السعودي وأرغب في الاستمرار به

البيروفي انتهى عقده مع الهلال بنهاية الموسم المنقضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد البيروفي أندية كاريلو؛ لاعب الهلال السعودي، أنه استفاد الكثير من اللعب في الدوري السعودي، متمنيًا البقاء به وإن كان الأقرب عودته لناديه بنفيكا البرتغالي.

صاحب الـ27 عامًا لعب الموسم المنقضي بقميص الزعيم على سبيل الإعارة، التي انتهت بنهاية الموسم.

وقال كاريلو، خلال تصريحاته لصحيفة "elpopular" البيروفية: "سعدت باللعب في الدوري السعودي، استفدت الكثير من هذه التجربة، خاصة وأنني تفاجأت بالمستوى هناك، الأمور صعبة للغاية في المنافسة، ودائمًا عليك أن تقدم أفضل ما لديك، لأنه دوري سريع واللعب منفتح به".

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وأضاف: "أرغب في الاستمرار بالسعودية، لكن هناك عقد يربطني ببنفيكا ولا يزال به عامين، لذلك عودتي له هي الأبرز حتى الآن".

بعض التقارير الصحيفة أكدت أن نادي النصر يزاحم الهلال على شراء عقد البيروفي من بنفيكا، إلا أن الأخير يرغب في الحصول على 15 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب، وحتى الآن لم يقدم أيٍ منهما عرضًا بهذا المبلغ.

وشارك كاريلو مع الزعيم في 25 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ستة آخرين.