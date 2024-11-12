جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات المنتخب السعودي خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة لمباريات "الأخضر" في خليجي 26.

يخوض المنتخب السعودي تحديًا جديدًا حين يخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 26، والتي تقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.

قدم منتخب السعودية أداءً هذيلاً في نسخة خليجي 25، حيث تم اقصاءه من دور المجموعات بعد أن حقق انتصار وهزيمتين في الثلاث لقاءات.

ويسعى المنتخب السعودي أن تكون بطولة كأس الخليج العربي 26 مختلفه، وأن يحصد اللقب الرابع في تاريخه، خاصة وأن آخر تتويج للأخضر ببطولة الخليج تعود إلى عام 2003.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

لكن، ما هي مجموعة المنتخب السعودي في بطولة خليجي 26؟ وما هو ترتيب مباريات "الأخضر"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي 26؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 26 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة قنوات الكأس قناة الكويت الرياضية القناة الرياضية العراقية قناة البحرين الرياضية قناة أبو ظبي الرياضية 1 قناة عمان الرياضية قناة دبي الرياضية 1

ما هو جدول مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي 26؟

يبدأ المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس الخليج العربي 26 بمواجهة البحرين، ثم يخوض المباراة الثانية أمام اليمن، ويختتم دور المجموعات في البطولة بمواجهة المنتخب العراقي.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور نصف النهائي من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الأولى، والوصيف أمام متصدر المجموعة الأولى.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات السعودية - البحرين الأحد 22 ديسمبر 2024،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد جابر الأحمد الدولي اليمن - السعودية الأربعاء 25 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات - ستاد جابر مبارك الحمد الصباح العراق - السعودية السبت 28 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات - ستاد جابر الأحمد الدولي

ما هي مجموعة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي 26؟

قرعة كأس الخليج العربي 26 والتي أقيمت في مدينة الكويت يوم 9 نوفمبر الماضي، أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، إلى جانب العراق، اليمن والبحرين.