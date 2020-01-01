جدول مباريات العين في دوري أبطال آسيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات العين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وترتيب المجموعة وكل ما يخص مشاركة الفريق في البطولة الآسيوية..

لا يتوقف جمهور العين عن الحلم بملامسة لقب دوري أبطال آسيا، والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة والأعين كلها على جلب اللقب الغائب منذ فترة طويلة عن خزائن الأندية الإماراتية.

المشاركة الأخيرة للعين لم تكن جيدة على الإطلاق، فالفريق الذي وصل إلى نهائي دوري الأبطال عام 2016، عجز عن تخطي دور المجموعات وتذيل ترتيب مجموعته بنقطتين من أصل 18.

ربما كانت الأوضاع صعبة للزعيم في الموسم الماضي وعانى من تذبذب في المستوى الفني نتيجة لتعاقب المديرين الفنيين، لكن الأمور هذا الموسم تحسنت بصورة ملحوظة وأصبح الأداء أفضل مؤخرًا.

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العين يحتوي على لابا كودجو هداف الدوري الإماراتي، كما أنه يحتل المركز الرابع وليس ببعيد عن صدارة ترتيب البطولة، والحالة الفنية مستقرة لذلك فالآمال كلها معقودة على تعويض الأداء السيئ الذي كان عليه الفريق في الموسم الماضي آسيويًا.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على جدول مباريات العين في دوري أبطال آسيا وترتيب مجموعته.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، جدول المباريات ونظام البطولة

جدول مباريات العين في دوري أبطال آسيا 2020

استهل العين مشاركته في نسخة دوري أبطال آسيا 2020 من خلال مواجهة فريق بونيوديكور الأوزبكي في الدور التمهيدي، واستطاعت كتيبة المدرب بيدرو إيمانويل أن تنتصر عليه بهدف نظيف لتضمن بذلك تواجدها في دور المجموعات من البطولة.

قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة تضم النصر السعودي والسد القطري وسباهان الإيراني، وانطلقت منافسات المجموعة مساء الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 16 جمادى الآخر 1441 هجريًا.

لكن البطولة توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا، وعادت بعد حوالي 7 أشهر.

المباراة الموعد النتيجة الدور العين - بونيوديكور الأوزبكي الإثنين 27 يناير 2020،

4 جمادى الآخر 1441 0-1 التمهيدي العين - سباهان الثلاثاء 11 فبراير 2020،

17 جمادى الآخر 1441 4-0 المجموعات العين - النصر الثلاثاء 18 فبراير 2020،

24 جمادى الآخر 1441 2-1 المجموعات العين - السد الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات - المجموعات السد - العين الجمعة 18 سبتمبر 2020،

1 صفر 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات - المجموعات سباهان - العين الإثنين 21 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - المجموعات النصر - العين الخميس 24 سبتمبر 2020،

7 صفر 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات المجموعات

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

ينقل دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تخصص مجموعة من قنواتها لنقل جميع المباريات.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في البطولة الآسيوية من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب العين في دوري أبطال آسيا 2020