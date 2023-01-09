جدول مباريات السوبر الإسباني 2023، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر الإسباني 2023، مواعيد ونتائج مباريات برشلونة وريال مدريد، القنوات الناقلة وطرق المتابعة وأسعار التذاكر

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإسباني 2023، حيث ستكون النسخة الحالية هي النسخة الثالثة التي تستضيف فيها المملكة البطولة.

واستضافت السعودية النسخة الأولى من بطولة السوبر الإسباني بعد تحولها إلى بطولة بمشاركة أربعة فرق في موسم 2019-2020.، وستكون النسخة الحالية هي الرابعة على التوالي التي تقام فيها البطولة بهذا النظام.

فيما لم تستضف المملكة نسخة واحدة فقط من كأس السوبر الإسباني بنظام الجديد، وكانت تلك نسخة موسم 2020-21، حيث أقيمت البطولة في إسبانيا بسبب جائحة كورونا.

وفي هذا التقرير من "جول.كوم" سنلقي نظرة موسعة على كأس السوبر الإسباني 2022-23، وسنتعرف على الفرق المشاركة، ومواعيد المباريات، وطريقة شراء التذاكر، والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالبطولة المرتقبة.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي بطولة كأس السوبر الإسباني؟

كأس السوبر الإسباني هي مباراة تقام بين الفائز بلقب الدوري الإسباني ضد الفائز ببطولة كأس ملك إسبانيا، بينما كان وصيف كأس الملك يلعب ضد بطل الدوري في حالة تمكن فريق من الجمع بين لقبي الدوري والكأس.

لكن ذلك كان النظام القديم للبطولة، والذي تم تغييره في فبراير 2019، لتكون بنظام دورة تجمع أربعة أندية، بنظام نصف النهائي والنهائي، يشارك فيها بطل ووصيف الدوري الإسباني، إلى جانب بطل ووصيف كأس ملك إسبانيا.

ما هي الأندية المشاركة في كأس السوبر الإسباني 2023؟

سيتواجد ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني 2023 باعتباره بطل الدوري الإسباني لموسم 2021-22، فيما ضمن برشلونة تواجده في البطولة بعدما احتل وصافة "لا ليجا".

فيما سيتواجد ريال بيتيس في النسخة الحالية من كأس السوبر الإسباني بصفته بطل كأس ملك إسبانيا لموسم 2021-22، وسيشارك نادي فالنسيا وصيف الكأس أيضًا في البطولة.

أين ستقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2023؟

ستقام كافة مباريات كأس السوبر الإسباني 2023 على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.

مواعيد ونتائج مباريات كأس السوبر الإسباني 2023

مباريات نصف النهائي:

أسفرت قرعة السوبر الإسباني 2023، عن مواجهتين معقدتين، حيث يلعب ريال مدريد أمام فالنسيا، فيما سيكون برشلونة في مواجهة ريال بيتيس.

المباراة الموعد النتيجة الملعب ريال مدريد - فالنسيا الأربعاء 11 يناير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية الملك فهد الدولي برشلونة - ريال بيتيس الخميس 12 يناير 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية الملك فهد الدولي

نهائي السوبر الإسباني 2023:

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من نصف النهائي الأول ضد الفائز من نصف النهائي الثاني الأحد 15 يناير 2023 الملك فهد الدولي

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني 2023؟ وكيف يمكنني متابعته؟

ستذاع مباريات كأس السوبر الإسباني على شبكة قنوات SCC، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المؤكد أن متابعة كأس السوبر ستكون حاضرة على النسخة العربية من جول، والتي ستقدم خدمة التغطية المباشرة لجميع مباريات البطولة.

ما هي طرق شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني 2023؟

وزارة الرياضة السعودية أعلنت عن نفاذ الدفعة الأولى من تذاكر مباريات كأس السوبر الإسباني 2023، لكن تظل هناك فرصة للراغبين في الحصول على تذاكر البطولة، مع إطلاق الدفعة الثانية من التذاكر.

ويمكن شراء تذاكر مباريات كأس السوبر الإسباني 2023 عبر موقع موسم الدرعية، وهي الطريقة الوحيدة للحصول على التذاكر.

وتتراوح أسعار التذاكر لمباريات كأس السوبر الإسباني 2023 بين 92 ريال سعودي لأقل فئة تذاكر، فيما تبلغ قيمة أعلى فئة في التذاكر 2875 ريال سعودي.

من هو بطل كأس السوبر الإسباني 2022؟

النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر الإسباني أقيمت أيضًا في المملكة العربية السعودية، وتمكن نادي ريال مدريد من الفوز باللقب بعدما تغلب على برشلونة في نصف النهائي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة امتدت إلى أشواط إضافية.

وفي النهائي لم يجد النادي الملكي صعوبة تذكر في الفوز على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، ليحصد لقب السوبر الإسباني للمرة 12 في تاريخه.