جدول مباريات الدوري المصري الجولة 26 والقنوات الناقلة
جولة جديدة من جولات الدوري المصري تُفتتح مساء الخميس 10 سبتمبر 2020، عندما يحلّ المصري ضيفًا على بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي.
الجولة السادسة والعشرين من المتوقع أن تشهد قممًا مثيرة، حيث سيلتقي الزمالك مع سموحة يوم الخميس، على أن يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في أحد كلاسيكيات الكرة المصرية يوم الجمعة.
في الوقت نفسه سوف يلتقي حرس الحدود مع المقاولون العرب، والإنتاج الحربي مع أسوان يوم الخميس، أما الجمعة فالافتتاح سيكون بمباراة الاتحاد ومصر وسيلتقي مصر المقاصة مع طنطا.
هذا إلى جانب مباراة الجونة والجيش، على أن يكون الختام يوم السبت بمواجهة مثيرة متوقعة بين إنبي ووادي دجلة.
الأهلي لا يزال متصدرًا لجدول ترتيب الدوري ويحتاج فقط إلى 8 نقاط لإعلانه بطلًا لهذه النسخة من البطولة، بينما يتصارع الزمالك وبيراميدز على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا.
في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على مباريات الجولة 26 من الدوري المصري وترتيب البطولة، وما هي القنوات الناقلة؟
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ترتيب الدوري المصري
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|الأهلي
|25
|22
|2
|1
|60
|8
|+52
|68
|2
|الزمالك
|25
|15
|6
|4
|33
|17
|+16
|51
|3
|بيراميدز
|25
|13
|6
|6
|41
|27
|+14
|45
|4
|المقاولون العرب
|25
|13
|5
|7
|30
|22
|+8
|44
|5
|الاتحاد
|24
|8
|11
|5
|25
|21
|+4
|35
|6
|سموحة
|25
|6
|14
|5
|30
|27
|+3
|32
|7
|إنبي
|25
|7
|11
|7
|22
|23
|-1
|32
|8
|مصر المقاصة
|25
|7
|9
|9
|32
|34
|-2
|30
|9
|الإنتاج الحربي
|24
|7
|9
|8
|22
|25
|-3
|30
|10
|الإسماعيلي
|24
|8
|6
|10
|28
|32
|-4
|30
|11
|الجونة
|25
|7
|7
|11
|20
|29
|-9
|28
|12
|وادي دجلة
|25
|6
|9
|10
|25
|33
|-8
|27
|13
|حرس الحدود
|24
|5
|11
|8
|20
|23
|-3
|26
|14
|طلائع الجيش
|25
|5
|11
|9
|23
|30
|-7
|26
|15
|أسوان
|25
|5
|10
|10
|27
|39
|-12
|25
|16
|المصري
|22
|5
|7
|10
|20
|26
|-6
|22
|17
|مصر
|24
|3
|9
|12
|15
|35
|-20
|18
|18
|طنطا
|25
|2
|11
|12
|16
|38
|-22
|17
ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟
تُنقل فعاليات الدوري المصري بصورة حصرية عبر شبكة قنوات OnTime Sports بتقنية HD وكذلك SD.
أما إذا تعثر عليك متابعة التلفزيون، فمبقدورك متابعة المباريات من خلال البث الكتابي الحي الذي يقدمه موقع جول والذي يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.
جدول مباريات الدوري المصري - الجولة 26
|
المباراة
|الموعد
|الملعب
|بيراميدز - المصري
|الخميس 9 سبتمبر 2020،
15:30 مصر، 16:30 السعودية
|الدفاع الجوي
|المقاولون العرب - حرس الحدود
|الخميس 9 سبتمبر 2020،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|الجبل الأخضر
|الإنتاج الحربي - أسوان
|الخميس 9 سبتمبر 2020،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|السلام
|سموحة - الزمالك
|الخميس 9 سبتمبر 2020،
20:30 مصر، 21:30 السعودية
|الأسكندرية
|نادي مصر - الاتحاد السكندري
|الجمعة 10 سبتمبر 2020،
15:30 مصر، 16:30 السعودية
|الكلية الحربية
|طنطا - مصر المقاصة
|الجمعة 10 سبتمبر 2020،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|طنطا
|طلائع الجيش - الجونة
|الجمعة 10 سبتمبر 2020،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|جهاز الرياضة العسكري
|الأهلي - الإسماعيلي
|الجمعة 10 سبتمبر 2020،
20:30 مصر، 21:30 السعودية
|القاهرة
|إنبي - وادي دجلة
|السبت 11 سبتمبر 2020،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|بتروسبورت