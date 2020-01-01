جدول مباريات الدوري الإماراتي 2020 الجولة الثانية والقنوات الناقلة

تعرف على جميع مباريات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي 2020-2021، المواعيد و القنوات الناقلة لدوري الخليج العربي

تنطلق صافرة لقاءات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي الإماراتي للموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر ٢٠٢٠، وتستمر الجولة يومين على التوالي وتشمل الجولة عدد كبير من اللقاءات الحماسية والممتعة.

تبدأ الموجهات بلقائين غاية في الإثارة بين حتا والوصل، والفجيرة ضد بني ياس، في تمام السادسة والربع بتوقيت أبو ظبي، ويتبعهم مباراة قوية ومرتقبة بين الشارقة والوحدة، الساعة التاسعة مساءً

ثم في اليوم التالي تفتتح المنافسة بمواجهتين بين خورفكان والنصر، والجزيرة ضد الظفرة، في تمام السادسة والربع بتوقيت الإمارات، يتبعهم المواجهة الأكثر قوة واللقاء الأبرز في هذه الجولة، حيث يستضيف شباب الأهلي نادي العين على ستاد راشد في تمام التاسعة مساءً، وفي نفس التوقيت يوجد لقاء عجمان ضد اتحاد كلباء.

المزيد من الفرق

يشارك في بطولة الدوري الإماراتي ١٤ فريق، تشمل البطولة ١٣ جولة، وتتميز المسابقة بقوة الفرق المشاركة وحدة المنافسة، وكان فريق شباب الأهلي هو الفائز بالبطولة الموسم الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠، في حين فاز نادي الشارقة بالبطولة موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.

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جدول مباريات الدوري الإماراتي - الجولة الثانية

المباراة الموعد الملعب حتا - الوصل الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:15 الإمارات، 17:15 السعودية ستاد حمدان بن راشد الفجيرة - بني ياس الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:15 الإمارات، 17:15 السعودية ستاد الفجيرة الشارقة - الوحدة الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

21:00 الإمارات، 20:00 السعودية ستاد نادي الشارقة خورفكان - النصر الجمعة 23 أكتوبر 2020،

6 ربيع الأول 1442،

18:15 الإمارات، 17:15 السعودية

ملعب صقر بن محمد القاسمي الجزيرة - الظفرة الجمعة 23 أكتوبر 2020،

6 ربيع الأول 1442،

18:15 الإمارات، 17:15 السعودية ستاد محمد بن زايد عجمان - اتحاد كلباء الجمعة 23 أكتوبر 2020،

6 ربيع الأول 1442،

21:00 الإمارات، 20:00 السعودية ستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان شباب الأهلي - العين الجمعة 23 أكتوبر 2020،

6 ربيع الأول 1442،

21:00 الإمارات، 20:00 السعودية ستاد راشد

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإماراتي 2020-21؟

تمتلك مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق إذاعة دوري الخليج العربي، وستخصص لها مجموعة قنواتها الرياضية المفتوحة والمشفرة.