موعد مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد شاختار دونيتسك في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

بعد هزيمة مفاجئة ومخيبة لآمال جماهيره يستعد نادي ريال مدريد للقاء نادي شاختار الأوكراني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠ على ملعب ستاد ألفريدو دي ستيفانو بأسبانيا، الساعة ٦:٥٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

يحتل النادي الملكي المركز الأول في جدول الدوري الإسباني برصيد ١٠ نقاط، وهو نفس رصيد نادي قادش صاحب المركز الثاني، ونادي غرناطة صاحب المركز الثالث، ويفصل بينهم رصيد الأهداف، ولم يقدم الريال الأداء المنتظر والمرضي لجماهيره حتى الآن، ولم يحقق نتائج جيدة بشكل كافي في الموسم الجديد، فبعد فوزه بالبطولة الموسم الماضي خرج الفريق من دوري الأبطال بعد خسارته أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ليعود في الموسم الجديد من الدوري بمستوى أقل من المتوقع.

خاض ريال مدريد حتى الآن ٥ مباريات في المسابقة تمكن من تحقيق الفوز في ٣ منهم، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراته الأخيرة بنتيجة ١-٠ أمام نادي قادش الصاعد هذا الموسم من دوري الدرجة الثانية وحقق نتائج جيدة حتى الآن في الدوري الإسباني، ويسعى الملكي في المباراة القادمة لتقديم مباراة جيدة ونتيجة مرضية تعويضاً لجماهيره عن الهزيمة الأخيرة.

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نادي شاختار هو بطل الدوري الأوكراني للموسم الماضي، ويحتل المركز الثاني في جدول الدوري هذا الموسم حتى الآن، ويعد فريق قوي يسعى لتقديم مباراة قوية وتنافسية أمام الأبيض الإسباني.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وشاختار؟

يلتقي ريال مدريد مع شاختار مساء الأربعاء 21 أكتوبر 2020، الموافق 4 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:55 بتوقيت القاهرة، 7:55 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد شاختار؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري أبطال أوروبا مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد شاختار كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.