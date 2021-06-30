الدوري الإسباني 2021-21 .. تحديد موعد الكلاسيكو وديربي مدريد

إعلان موعد المباريات الجديد..

أُجريت مساء الأربعاء قرعة بطولة الدوري الإسباني لموسم 2021-21، وأسفرت عن مواجهات صعبة في البداية لقطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة.

النادي الكتالوني سيتعين عليه استضافة أحد أفضل فرق الليجا في الموسم الماضي، ريال سوسييداد في ملعب كامب نو، فيما يلتقي ريال مدريد خارج الديار مع ديبورتيفو ألافيس.

أما حامل اللقب أتلتيكو مدريد فيخرج في رحلة صعبة لمواجهة سيلتا فيجو، على أن تقام المباريات بداية من يوم 15 أغسطس 2021.

ما هو موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

وتحدد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الأول يوم 24 أكتوبر 2021 على ملعب كامب نو.

فيما سيكون كلاسيكو الدور الثاني على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 20 مارس 2022.

لسوء حظ العملاقين، قبل المواجهتين ستتواجد مباريات دوري أبطال أوروبا، فقبل قمة الدور الأول تُلعب مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات، وقبل قمة الدور الثاني تُلعب مباريات دور الـ16.

ما هو موعد ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو؟

أما ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فسيقام أولًا في سانتياجو برنابيو 12 ديسمبر 2021.

أما الإياب بملعب واندا ميتروبوليتانو، فسيكون يوم الثامن من مايو 2022.

بخصوص ديربي إقليم كتالونيا، يُلعب الذهاب بين برشلونة وإسبانيول يوم 21 نوفمبر في كامب نو، والإياب في 13 فبراير 2022.

كيف سيختتم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الدوري الإسباني؟

الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني تُسقط ثلاثي المقدمة في عدد من الموجهات الصعبة بكل المقاييس.

أتلتيكو مدريد يلعب مع ريال سوسييداد في أنويتا، بينما جاره ريال مدريد سيستقبل ريال بيتيس في سانتياجو برنابيو.

برشلونة سيكون على موعد صعب هو الآخر، حيث يلعب مع فياريال ولكن لحسن الحظ في كامب نو.

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