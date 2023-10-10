جدول مباريات الأهلي في دوري السوبرليج الإفريقي 2023 والقنوات الناقلة

يقدم لكم جول كل المعلومات اللازمة عن مباريات الأهلي في دوري السوبرليج الإفريقي 2023، القنوات الناقلة وجدول مواعيد البطولة حتى النهائي

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بداية أول نسخة من دوري السوبرليج الإفريقي، وذلك خلال. شهر أكتوبر الجاري.

تلك هي النسخة الأولى من المسابقة التي ينتظر أن تكون المسابقة الأولى على مستوى الأندية خلال السنوات المقبلة.

وكالعادة يطمح الأهلي المصري دائمًا في أن يكتب له تاريخًا بالمسابقات القارية، كيف لا وهو الأكثر تتويجًا على الإطلاق في القارة السمراء.

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن مباريات الأهلي في دوري السوبرليج الإفريقي 2023، جدول مواعيد البطولة والمباريات، نظام المسابقة وأكثر.

الموعد، النظام والجوائز .. كل ما تريد معرفته عن دوري السوبر الإفريقي

جدول مباريات الأهلي في دوري السوبر الإفريقي 2023 - ربع النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب سيمبا - الأهلي الجمعة 20 أكتوبر 2023

18:00 مصر والسعودية بنيامين مكابا الأهلي - سيمبا الثلاثاء 24 أكتوبر 202317:00 مصر والسعودية - القاهرة الدولي

ما هو نظام دوري السوبر الإفريقي 2023؟

تتألف مباريات أول نسخة من دوري السوبر ليج الإفريقي 2023 من 3 أدوار، ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

ستقام في البداية مباريات ربع النهائي ثم نصف النهائي أيضاً بنظام الذهاب والإياب.

نهائي نسخة 2023 سيكون بنظام الذهاب والإياب بين الفريقين المتأهلين من المربع الذهبي.

ما هي الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي 2023؟

تتأهل الأندية إلى بطولة دوري السوبر الإفريقي بناء على تصنيفها في مسابقات أندية إفريقيا في آخر خمس سنوات، وهو التصنيف الذي سيصدره "كاف" لاحقًا.

لكن المؤكد أن أول ثمانية أندية في تصنيف "كاف" من كل منطقة جغرافية كان لها مقعد في النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي.

الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي 2023 هي الآتي وفق تصنيف "كاف":-

الفريق البلد الأهلي مصر الوداد المغرب صن داونز جنوب إفريقيا الترجي تونس بترو أتلتيكو أنجولا مازيمبي الكونغو إنييمبا نيجيريا سيمبا تنزانيا

ما هي الجوائز المالية لدوري السوبر الإفريقي 2023؟

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مجموع جوائز دوري السوبر الإفريقي 2023 .

وسيكون إجمالي جوائز البطولة 17.4 مليون دولار أمريكي، حيث سيحصل الفريق الفائز بالبطولة على 4 ملايين دولار، والمركز الثاني على 2.8 مليون دولار، وكل نادٍ تأهل إلى المربع الذهبي على 1.7 مليون دولار وكل نادٍ شارك في البطولة فقط وخرج من ربع النهائي على 900 ألف دولار.

المركز الجوائز المالية البطل 4 ملايين دولار الوصيف 2.8 مليون دولار المربع الذهبي 1.7 مليون دولار ربع النهائي 900 ألف دولار

ما هي القنوات الناقلة لدوري السوبر الإفريقي 2023؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بداية من ربع النهائي.

أتى هذا بعد بعض المشكلات حول ملكية بي إن سبورتس للحقوق وسط المشكلات القضائية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".