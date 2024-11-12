جدول مباريات الإمارات في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الإمارات خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة لمباريات "عيال زايد" في خليجي 26.

يخوض منتخب الإمارات تحديًا جديدًا في بطولة كأس الخليج العربي 26، والتي تقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.

قدم المنتخب الإماراتي أداءً هذيلاً في نسخة خليجي 25، حيث تم اقصاءه من دور المجموعات بعد أن حصد نقطة وحيدة في ثلاثة مباريات.

ويسعى المنتخب الإماراتي أن تكون بطولة كأس الخليج العربي 26 مختلفه، وأن يحصد لقبه الثالث في تاريخه، خاصة وأن آخر تتويج لعيال زايد ببطولة الخليج كانت في نسخة 2013.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

لكن، ما هي مجموعة الإمارات في بطولة خليجي 26؟ وما هو ترتيب مباريات "عيال زايد"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الإمارات في كأس الخليج العربي 26؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 26 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة قنوات الكأس قناة الكويت الرياضية القناة الرياضية العراقية قناة البحرين الرياضية قناة أبو ظبي الرياضية 1 قناة عمان الرياضية قناة دبي الرياضية 1

ما هو جدول مباريات منتخب الإمارات في بطولة كأس الخليج العربي 26؟

يبدأ منتخب الإمارات مشواره في بطولة كأس الخليج العربي 26 بمواجهة قوية أمام قطر، ثم يخوض المباراة الثانية أمام منتخب الكويت مستضيف البطولة، ويختتم دور المجموعات في البطولة بمواجهة المنتخب العماني.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور نصف النهائي من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية، والوصيف أمام متصدر المجموعة الثانية.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات قطر - الإمارات السبت 21 ديسمبر 2024، - ستاد جابر مبارك الحمد الصباح الإمارات - الكويت الثلاثاء 24 ديسمبر 2024،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد جابر الأحمد الدولي الإمارات - عمان الجمعة 27 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات - ستاد جابر مبارك الحمد الصباح

ما هي مجموعة المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج العربي 26؟

قرعة كأس الخليج العربي 26 والتي أقيمت في مدينة الكويت يوم 9 نوفمبر الماضي، أوقعت المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى، رفقة قطر، الكويت وعمان.