متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2021 ؟ وما هي الفرق المتأهلة؟

تعرف على جدول دوري أبطال أوروبا 2020-2021، متى تبدأ البطولة وما هو موعد النهائي؟ وما هو موعد قرعة دور مجموعات دوري الأبطال للموسم الجديد؟

تسببت مخاوف الصحة العامة بسبب تفشي فيروس كورونا في تأجيل دوري أبطال أوروبا 2020-21 لعدد من الأشهر.

أقيمت المباراة النهائية لدوري الأبطال 2019-20 في نهاية شهر أغسطس، وتسبب ذلك في لعب مباريات الأدوار التمهيدية للموسم الجديد في نفس توقيت لعب مباريات الأدوار الإقصائية للموسم الماضي.

لكن، متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2021، وما هي الفرق التي حجزت أماكنها بالفعل في دور المجموعات؟

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متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2021؟

بدأ دوري أبطال أوروبا 2020-21 يوم 8 أغسطس بجولات التصفيات التمهيدية، وستبدأ مرحلة المجموعات بعد شهرين وبالتحديد في 20 أكتوبر.

ستختتم مرحلة التأهل التي تشمل ما مجموعه خمس جولات مع الملحق، مع تحديد تلك المباريات في 22/23 سبتمبر و29/30 سبتمبر.

بعد الدور التمهيدي، تمر الفرق بأدوار التأهل الأولى والثانية والثالثة قبل أن تتقدم إلى الملحق الذي سيؤهل ستة فرق إلى دور المجموعات.

مع بدء جولات التصفيات في أغسطس، واجهنا الوضع غير المعتاد لموسم 2019-20 والذي أدى إلى لعب مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 في نفس الوقت.

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ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2021؟

تم تأكيد مشاركة معظم الفرق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يتأهل ما مجموعه 26 فريقًا تلقائيًا من الدوريات المحلية، وتأتي الفرق الستة المتبقية من الأدوار التمهيدية.

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع بايرن ميونخ إشبيلية ريال مدريد برشلونة أتلتيكو مدريد ليفربول مانشستر سيتي مانشستر يونايتد لاتسيو بوروسيا دورتموند لايبزيج بوروسيا مونشنجلادباخ تشيلسي يوفنتوس إنتر أتالانتا باريس سان جيرمان مارسيليا رين زينيت لوكوموتيف موسكو بورتو كلوب بروج شاختار إسطنبول باشاك شهير أياكس - - - - - -

هناك عدد من الفرق التي تأكدت بالفعل من مكانها في التصنيف، ومن بينها ليفربول وريال مدريد ويوفنتوس، وسيكون بوروسيا دورتموند في الوعاء الثاني ولاتسيو في الوعاء الثالث.

فاز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا 2019-20 وقد تأهل بالفعل لدور المجموعات بعد الفوز بالدوري الألماني، لذلك فإن مقعده سيذهب إلى أياكس حيث أنه بطل الدوري صاحب التصنيف رقم 11 "الدوري الهولندي".

ومع فوز إشبيلية بالدوري الأوروبي 2019-20، سيشارك رين في دور المجموعات باعتباره الفريق صاحب المركز الثالث في الاتحاد المصنف رقم 5 (الدوري الفرنسي).

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ما هو موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021؟

موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21 هو يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2020، وسيقام في أثينا.

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الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2021 حسب البلد

البلد العدد الفرق إسبانيا 4 ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، إشبيلية إنجلترا 4 ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي إيطاليا 4 يوفنتوس، أتالانتا، لاتسيو، إنتر ألمانيا 4 بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، بوروسيا مونشنجلادباخ فرنسا 2 باريس سان جيرمان، مارسيليا، رين روسيا 2 زينيت، لوكوموتيف موسكو البرتغال 1 بورتو بلجيكا 1 كلوب بروج أوكرانيا 1 شاختار دونيتسك تركيا 1 إسطنبول باشاك شهير هولندا 1 أياكس

تهيمن الفرق من الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني على مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، حيث يشارك من هذه الدوريات 16 فريقًا على الأقل من أصل 32 (أربع مقاعد مباشرة من كل دوري).

الدوري الفرنسي والدوري الروسي لديهما عدد أقل من الفرق (اثنان لكل منهما)، أما البرتغال وبلجيكا وأوكرانيا وتركيا فيصعد فريق واحد من كل منهم مباشرةً إلى دور المجموعات.

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من فاز بدوري أبطال أوروبا 2020؟

فاز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك بعد أن كان غير مرشح تمامًا مع بداية دور المجموعات من البطولة.

واجه الأحمر البافاري في النهائي باريس سان جيرمان، وكانت هذه المرة الأولى التي يصل فيها الفريق الفرنسي للنهائي، وانتهى نهائي دوري الأبطال بفوز البايرن بهدفٍ نظيف.

قدم بايرن ميونخ نتائج مبهرة هذا العام في دوري أبطال أوروبا، ففي مرحلة المجموعات فاز على توتنهام بنتيجة ثقيلة هي 7-0، كما حقق فوزًا كبيرًا على برشلونة في ربع النهائي بنتيجة 8-2.

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