ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نتعرف سويًا على مواعيد ونتائج مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة، كذلك جدول ترتيب المجموعات والنظام

تتجه أنظار جميع المتابعين والمشجعين في آسيا للتصفيات الأبرز في القارة، والمؤهلة لأهم بطولة على مستوى العالم وهي كأس العالم 2022، والمقامة على الأراضي القطرية في حدث استثنائي.

لا تقتصر التصفيات على التأهل للمونديال فقط، بل تدمج معها التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، وهي التصفيات الأطول لكأس العالم في جميع أنحاء المعمورة.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد ونتائج مباريات تصفيات كأس العالم 2022 لقارة آسيا والقنوات الناقلة، كذلك ترتيب المجموعات لكل دور ونظام التصفية.

الفقرات

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا؟

تتكون تصفيات كأس العالم 2022 في قارة آسيا من 4 أدوار ، لذلك هي التصفيات الأطول للمونديال على مستوى العالم.

يشارك في الدور الأول 12 منتخبًا، وهي المنتخبات صاحبة أقل تصنيف في القارة الأكبر في العالم، وتلعب المباريات في هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب.

تتأهل 6 منتخبات من الدور الأول للدور الثاني ، وتنضم إليها بقية منتخبات قارة آسيا، ويلعب هذا الدور بنظام المجموعات، حيث يتكون من 8 مجموعات خماسية، وكل فريق يواجه رفقاء المجموعة ذهابًا وإيابًا، وفي النهاية يتأهل متصدروا المجموعات للدور الثالث مباشرةً، ويلحق بهم أفضل 4 ثواني.

توقفت كرة القدم في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا، ومع عودتها في الدور الثاني، قرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات كل مجموعة المتبقية في إحدى بلدان المجموعة.

في حالة حصول البلد المستضيف "قطر" على المركز الأول أو الثاني في مجموعاتها، سينضم المنتخي صاحب المركز الخامس في ترتيب أفضل الثواني إلى الدور الثالث.

يصعد متصدر كل مجموعة في الدور الثاني إلى كأس آسيا 2023 مباشرةً، ويلحق بهم كذلك أفضل الثواني، أما بقية الوصفاء فينضموا للدور الثالث في تصفيات الكأس الآسيوية، ويودعوا تصفيات المونديال.

في الدور الثالث ، تنفصل تصفيات كأس العالم 2022 عن تصفيات كأس آسيا 2023، ويشارك في تصفيات المونديال في هذا الدور 12 فريقًا، يتم تقسيمهم على مجموعتين في كل مجموعة 6 فرق، وتلعب المباريات أيضًا ذهابًا وإيابًا كما في الدور الثاني، وفي النهاية يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرةً، فيما يتحول صاحبي المركز الثالث إلى الدور الرابع.

يتواجه الثالثان في الدور الرابع من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم على مباراتين ذهاب وإياب، والفائز يشارك في الملحق النهائي للمونديال الذي يشارك فيه أيضًا منتخب من أمريكا الشمالية وآخر من أمريكا الجنوبية ومنتخب من قارة أوقيانوسيا.

جدول تصفيات كأس العالم 2022 - آسيا

الدور الجولة الموعد الدور الأول الذهاب 6 يونيو 2019 الإياب 11 يونيو 2019 الدور الثاني الجولة الأولى 5 سبتمبر 2019 الجولة الثانية 10 سبتمبر 2019 الجولة الثالثة 10 أكتوبر 2019 الجولة الرابعة 15 أكتوبر 2019 الجولة الخامسة 14 نوفمبر 2019 الجولة السادسة 19 نوفمبر 2019 الجولة السابعة 25 مارس / 28 مايو / 3 يونيو 2021 الجولة الثامنة 4 ديسمبر 2020 / 30 مارس / 7 و9 يونيو 2021 الجولة التاسعة 30 مارس / 30 مايو / 11 يونيو 2021 الجولة العاشرة 15 يونيو 2021 الدور الثالث الجولة الأولى 2 سبتمبر 2021 الجولة الثانية 7 سبتمبر 2021 الجولة الثالثة 7 أكتوبر 2021 الجولة الرابعة 12 أكتوبر 2021 الجولة الخامسة 11 نوفمبر 2021 الجولة السادسة 16 نوفمبر 2021 الجولة السابعة 27 يناير 2022 الجولة الثامنة 1 فبراير 2021 الجولة التاسعة 24 مارس 2022 الجولة العاشرة 29 مارس 2022 الدور الرابع مباراة واحدة مايو أو يونيو 2022 الملحق الذهاب يونيو 2022 الإياب

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022 آسيا؟

لا توجد قناة محددة في الشرق الأوسط تنقل جميع مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، وتحدد القنوات الناقلة قبل كل مباراة وعادة ما تكون المباراة التابعة للمنتخب المستضيف.

على سبيل المثال، تُنقل مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على القنوات الرياضية السعودية، وهي القناة الحاصلة على حقوق البطولات في المملكة من دوري وكأس وحتى مباريات الأخضر.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا - الدور الأول

المواجهة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب النتيجة النهائية منغوليا - بروناي 0-2 2-1 2-3 ماكاو - سريلانكا 0-1 3-0 3-1 لاوس - بنجلاديش 1-0 0-0 1-0 ماليزيا - تيمور الشرقية 1-7 1-5 1-12 كمبوديا - باكستان 0-2 1-2 1-4 بوتان - جوام 0-1 5-0 5-1

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 سوريا 5 5 0 0 14 4 +10 15 2 الصين 4 2 1 1 13 2 +11 7 3 الفلبين 5 2 1 2 8 8 0 7 4 المالديف 5 2 0 3 6 10 -4 6 5 جوام 5 0 0 5 2 19 -17 0

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أستراليا 4 4 0 0 16 1 +15 12 2 الكويت 5 3 1 1 17 3 +14 10 3 الأردن 5 3 1 1 10 2 +8 10 4 نيبال 5 1 0 4 2 16 -14 3 5 تايبيه الصينية 5 0 0 5 2 25 -23 0

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 العراق 5 3 2 0 9 2 +7 11 2 البحرين 5 2 3 0 3 1 +2 9 3 إيران 4 2 0 2 17 3 +14 6 4 هونج كونج 5 1 2 2 3 5 -2 5 5 كمبوديا 5 0 1 4 1 22 -21 1

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 السعودية 5 3 2 0 13 4 +9 11 2 أوزبكستان 5 3 0 2 12 6 +6 9 3 سنغافورة 5 2 1 2 7 10 -3 7 4 اليمن 5 1 2 2 6 11 -5 5 5 فلسطين 6 1 1 4 3 10 -7 4

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 قطر 6 5 1 0 16 1 +15 16 2 عمان 5 4 0 1 11 4 +7 12 3 أفغانستان 5 1 1 3 2 11 -9 4 4 الهند 5 0 3 2 3 5 -2 3 5 بنجلاديش 5 0 1 4 2 13 -11 1

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 اليابان 6 6 0 0 37 0 +37 18 2 طاجيكستان 6 3 1 2 9 8 +1 10 3 قيرجيزستان 5 2 1 2 10 5 +5 7 4 ميانمار 6 2 0 4 5 23 -18 6 5 منغوليا 7 1 0 6 2 27 -25 3

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 فيتنام 5 3 2 0 5 1 +4 11 2 ماليزيا 5 3 0 2 8 6 +2 9 3 تايلاند 5 2 2 1 6 3 +3 8 4 الإمارات 4 2 0 2 8 4 +4 6 5 إندونيسيا 5 0 0 5 3 16 -13 0

المجموعة الثامنة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 كوريا الجنوبية 3 2 1 0 10 0 +10 7 2 لبنان 3 2 1 0 5 1 +4 7 3 تركمانستان 4 2 0 2 5 4 +1 6 4 سريلانكا 4 0 0 4 0 15 -15 0

ترتيب ثواني المجموعات الترتيب المجموعة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الخامسة عمان 4 3 0 1 7 3 +4 9 2 الثانية الكويت 4 2 1 1 8 3 +5 7 3 الثامنة لبنان 3 2 1 0 5 1 +4 7 4 الرابعة أوزبكستان 3 2 0 1 10 4 +6 6 5 الثالثة البحرين 4 1 3 0 2 1 +1 6 6 الأولى الصين 3 1 1 1 6 2 +4 4 7 السادسة طاجيكستان 4 1 1 2 5 8 -3 4 8 السابعة ماليزيا 3 1 0 2 3 4 -1 3

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا - الدور الثاني

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب جوام - المالديف الخميس 5 سبتمبر 2019،

08:30 سوريا، 09:30 الإمارات 1-0 مركز التدريب الوطني لاتحاد جوام كوريا الشمالية - لبنان الخميس 5 سبتمبر 2019،

11:30 لبنان، 09:30 الإمارات 0-2 كيم تو سونج ستاديوم منغوليا - ميانمار الخميس 5 سبتمبر 2019،

12:00 السعودية، 13:00 الإمارات 0-1 المركز الرياضي MFF تايبيه الصينية - الأردن الخميس 5 سبتمبر 2019،

13:00 الأردن، 14:00 الكويت 2-1 استاد تايبيه البلدي الفلبين - سوريا الخميس 5 سبتمبر 2019،

14:30 سوريا، 15:30 الإمارات 5-2 باناد ستاديوم كمبوديا - هونج كونج الخميس 5 سبتمبر 2019،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات 1-1 أولمبيك ستاديوم سنغافورة - اليمن الخميس 5 سبتمبر 2019،

14:30 اليمن، 15:30 الإمارات 2-2 الملعب الوطني تايلاند - فيتنام الخميس 5 سبتمبر 2019،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 0-0 ملعب تاماسات إندونيسيا - ماليزيا الخميس 5 سبتمبر 2019،

15:30 السعودية، 16:30 الإمارات 3-2 استاد جيلورا بونج كارنو سريلانكا - تركمانستان الخميس 5 سبتمبر 2019،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 2-0 مجمع الكلية الملكية الرياضي طاجيكستان - قيرجيزستان الخميس 5 سبتمبر 2019،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 0-1 ملعب بامير فلسطين - أوزبكستان الخميس 5 سبتمبر 2019،

17:00 فلسطين، 18:00 الإمارات 0-2 فيصل الحسيني الهند - عمان الخميس 5 سبتمبر 2019،

17:00 السعودية، 18:00 عمان 2-1 ملعب إنديرا غاندي البحرين - العراق الخميس 5 سبتمبر 2019،

19:30 العراق والبحرين، 20:30 الإمارات 1-1 استاد البحرين الوطني قطر - أفغانستان الخميس 5 سبتمبر 2019،

19:30 قطر، 20:30 الإمارات 0-6 استاد جاسم بن حمد بنادي السد الكويت - نيبال الخميس 5 سبتمبر 2019،

19:00 الأردن، 20:00 الكويت 0-7 استاد الكويت

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب جوام - الفلبين الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

08:30 السعودية، 09:30 سوريا 4-1 مركز التدريب الوطني لاتحاد جوام منغوليا - طاجيكستان الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

12:00 السعودية، 13:00 الإمارات 1-0 المركز الرياضي MFF تايبيه الصينية - نيبال الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

13:00 الأردن، 14:00 الكويت 2-0 استاد تايبيه البلدي كمبوديا - البحرين الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

14:30 البحرين، 15:30 الإمارات 1-0 أولمبيك ستاديوم سنغافورة - فلسطين الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

14:45 فلسطين، 15:45 الإمارات 1-2 استاد جالا بيسار هونج كونج - إيران الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 2-0 هونج كونج ستاديوم ميانمار - اليابان الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

15:20 السعودية، 16:20 الإمارات 2-0 استاد ثوفونا إندونيسيا - تايلاند الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

15:30 السعودية، 16:30 الإمارات 3-0 استاد جيلورا بونج كارنو ماليزيا - الإمارات الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

15:45 السعودية، 16:45 الإمارات 2-1 الملعب الدولي بوكيت جاليل أفغانستان - بنجلاديش الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 0-1 استاد هيسور المركزي تركمانستان - كوريا الجنوبية الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 2-0 كوبيتداج ستاديوم المالديف - الصين الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات 5-0 راسمي دهاندو ستاديوم الكويت - أستراليا الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

17:30 الأردن، 18:30 الكويت 3-0 استاد الكويت اليمن - السعودية الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

19:00 اليمن والسعودية، 20:00 الإمارات 2-2 استاد البحرين الوطني قطر - الهند الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

19:00 قطر، 20:00 الإمارات 0-0 استاد جاسم بن حمد بنادي السد

الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الملعب أستراليا - نيبال الخميس 10 أكتوبر 2019،

11:00 الأردن، 12:00 الكويت 0-5 استاد كانبرا اليابان - منغوليا الخميس 10 أكتوبر 2019،

13:30 السعودية، 14:30 الإمارات 0-6 سايتاما 2002 كوريا الجنوبية - سريلانكا الخميس 10 أكتوبر 2019،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 0-8 ستاد مجمع هواسيونج الصين - جوام الخميس 10 أكتوبر 2019،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 0-7 استاد تيانهي أوزبكستان - اليمن الخميس 10 أكتوبر 2019،

15:00 اليمن، 16:00 الإمارات 0-5 ملعب باختاكور المركزي بنجلاديش - قطر الخميس 10 أكتوبر 2019،

16:00 قطر، 16:00 الإمارات 2-0 بجلاديش ستاديوم إيران - كمبوديا الخميس 10 أكتوبر 2019،

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات 0-14 استاد آزادي سوريا - المالديف الخميس 10 أكتوبر 2019،

17:00 سوريا، 18:00 الإمارات 1-2 استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي قيرجيزستان - ميانمار الخميس 10 أكتوبر 2019،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات 0-7 دولين عمر زاكوف عمان - أفغانستان الخميس 10 أكتوبر 2019،

18:00 السعودية، 19:00 عمان 0-3 مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر العراق - هونج كونج الخميس 10 أكتوبر 2019،

19:00 العراق، 20:00 الإمارات 0-2 ملعب البصرة الدولي الأردن - الكويت الخميس 10 أكتوبر 2019،

18:00 الأردن، 19:00 الكويت 0-0 استاد عمان الدولي الإمارات - إندونيسيا الخميس 10 أكتوبر 2019،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات 0-5 استاد آل مكتوم بنادي النصر لبنان - تركمانستان الخميس 10 أكتوبر 2019،

19:00 لبنان، 20:00 الإمارات 1-2 ملعب المدينة الرياضية السعودية - سنغافورة الخميس 10 أكتوبر 2019،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات 0-3 استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

الجولة الرابعة المباراة الموعد النتيجة الملعب منغوليا - قيرجيزستان الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

11:00 السعودية، 12:00 الإمارات 2-1 المركز الرياضي MFF كمبوديا - العراق الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

14:30 العراق، 15:30 الإمارات 4-0 أولمبيك ستاديوم إندونيسيا - فيتنام الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات 3-1 ستاد كابتن آي وايان ديبتا تايبيه الصينية - أستراليا الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات 7-1 الملعب الوطني سنغافورة - أوزبكستان الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

14:45 السعودية، 15:45 الإمارات 3-1 الملعب الوطني تايلاند - الإمارات الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 1-2 ملعب تاماسات الفلبين - الصين الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 0-0 باناد ستاديوم طاجيكستان - اليابان الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

15:15 السعودية، 16:15 الإمارات 3-0 ملعب بامير فلسطين - السعودية الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16:00 السعودية وفلسطين، 17:00 الإمارات 0-0 فيصل الحسيني سريلانكا - لبنان الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

17:00 لبنان، 18:00 الإمارات 3-0 مجمع الكلية الملكية الرياضي الهند - بنجلاديش الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 1-1 ملعب يوبا بهاراتي كريرنجان سوريا - جوام الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

17:00 سوريا، 18:00 الإمارات 0-4 ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم الأردن - نيبال الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

18:00 الأردن، 19:00 السعودية 0-3 استاد عمان الدولي البحرين - إيران الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

19:30 البحرين، 20:30 الإمارات 0-1 استاد البحرين الوطني قطر - عمان الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

19:30 قطر، 20:30 عمان 1-2 ستاد الجنوب

الجولة الخامسة المباراة الموعد النتيجة الملعب ميانمار - طاجيكستان الخميس 14 نوفمبر 2019،

13:30 السعودية، 14:30 الإمارات 3-4 ماندلار ثيري المالديف - الفلبين الخميس 14 نوفمبر 2019،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 2-1 راسمي دهاندو ستاديوم قيرجيزستان - اليابان الخميس 14 نوفمبر 2019،

14:15 السعودية، 15:15 الإمارات 2-0 دولين عمر زاكوف هونج كونج - البحرين الخميس 14 نوفمبر 2019،

15:00 البحرين، 16:00 الإمارات 0-0 هونج كونج ستاديوم أوزبكستان - السعودية الخميس 14 نوفمبر 2019،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 3-2 ملعب باختاكور المركزي ماليزيا - تايلاند الخميس 14 نوفمبر 2019،

15:45 السعودية، 16:45 الإمارات 1-2 الملعب الدولي بوكيت جاليل فيتنام - الإمارات الخميس 14 نوفمبر 2019،

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات 0-1 مي دينه ستاديوم لبنان - كوريا الجنوبية الخميس 14 نوفمبر 2019،

16:00 لبنان، 17:00 الإمارات 0-0 ملعب المدينة الرياضية سوريا - الصين الخميس 14 نوفمبر 2019،

17:00 سوريا، 18:00 الإمارات 1-2 ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم أفغانستان - الهند الخميس 14 نوفمبر 2019،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 1-1 استاد هيسور المركزي العراق - إيران الخميس 14 نوفمبر 2019،

17:00 العراق، 18:00 الإمارات 1-2 استاد عمان الدولي عمان - بنجلاديش الخميس 14 نوفمبر 2019،

18:00 السعودية، 19:00 عمان 1-4 مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر اليمن - فلسطين الخميس 14 نوفمبر 2019،

18:00 اليمن وفلسطين، 19:00 الإمارات 0-1 استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة الأردن - أستراليا الخميس 14 نوفمبر 2019،

18:00 الأردن، 19:00 السعودية 1-0 استاد الملك عبدالله الثاني الكويت - تايبيه الصينية الخميس 14 نوفمبر 2019،

18:00 الأردن، 19:00 الكويت 0-9 استاد جابر الأحمد الدولي

الجولة السادسة المباراة الموعد النتيجة الملعب نيبال - الكويت الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

11:00 الأردن، 12:00 الكويت 1-0 شانغليميتهانج ستاديوم ميانمار - منغوليا الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

13:30 السعودية، 14:30 الإمارات 0-1 ماندلار ثيري المالديف - جوام الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 1-3 راسمي دهاندو ستاديوم تركمانستان - سريلانكا الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 0-2 كوبيتداج ستاديوم هونج كونج - كمبوديا الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 0-2 هونج كونج ستاديوم أوزبكستان - فلسطين الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

15:00 فلسطين، 16:00 الإمارات 0-2 ملعب باختاكور المركزي ماليزيا - إندونيسيا الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

15:45 السعودية، 16:45الإمارات 0-2 الملعب الدولي بوكيت جاليل فيتنام - تايلاند الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات 0-0 مي دينه ستاديوم العراق - البحرين الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

17:00 العراق والبحرين، 18:00 الإمارات 0-0 استاد عمان الدولي سوريا - الفلبين الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

17:00 سوريا، 18:00 الإمارات 0-1 استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي أفغانستان - قطر الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

17:00 قطر، 18:00 الإمارات 1-0 ملعب بامير قيرجيزستان - طاجيكستان الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات 1-1 دولين عمر زاكوف عمان - الهند الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

18:00 السعودية، 19:00 عمان 0-1 مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر اليمن - سنغافورة الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

18:00 اليمن، 19:00 الإمارات 2-1 استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة الأردن - تايبيه الصينية الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

18:00 الأردن، 19:00 الكويت 0-5 استاد الملك عبدالله الثاني

الجولة السابعة المباراة الموعد النتيجة الملعب طاجيكستان - منغوليا الخميس 25 مارس 2021،

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات 0-3 الملعب المركزي اليابان - ميانمار الجمعة 28 مايو 2021،

13:20 السعودية، 14:20 الإمارات 0-10 فوكودا دينشي أرينا الفلبين - جوام الخميس 3 يونيو 2021،

10:00 السعودية، 11:00 الإمارات مركز سوتشو الرياضي كوريا الجنوبية - تركمانستان الخميس 3 يونيو 2021،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات استاد جويانج الصين - المالديف الخميس 3 يونيو 2021،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات مركز سوتشو الرياضي بنجلاديش - أفغانستان الخميس 3 يونيو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات استاد جاسم بن حمد بنادي السد إيران - هونج كونج الخميس 3 يونيو 2021،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات استاد المحرق البحرين - كمبوديا الخميس 3 يونيو 2021،

17:30 البحرين، 18:30 الإمارات استاد البحرين الوطني نيبال - تايبيه الصينية الخميس 3 يونيو 2021،

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات استاد الكويت تايلاند - إندونيسيا الخميس 3 يونيو 2021،

19:45 السعودية، 20:45 الإمارات استاد آل مكتوم بنادي النصر الإمارات - ماليزيا الخميس 3 يونيو 2021،

19:45 السعودية، 20:45 الإمارات استاد زعبيل بنادي الوصل الهند - قطر الخميس 3 يونيو 2021،

20:00 قطر، 21:00 الإمارات ستاد جاسم بن حمد بنادي السد فلسطين - سنغافورة الخميس 3 يونيو 2021،

21:00 فلسطين، 22:00 الإمارات استاد الملك فهد الدولي أستراليا - الكويت الخميس 3 يونيو 2021،

21:30 الكويت، 22:30 الإمارات استاد جابر الأحمد الدولي السعودية - اليمن السبت 5 يونيو 2021،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات مرسول بارك

الجولة الثامنة المباراة الموعد النتيجة الملعب قطر - بنجلاديش الجمعة 4 ديسمبر 2020،

19:00 قطر، 20:00 الإمارات 0-5 استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل منغوليا - اليابان الثلاثاء 30 مارس 2021،

13:30 السعودية، 14:30 الإمارات 14-0 فوكودا دينشي أرينا جوام - الصين الأحد 30 مايو 2021،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات مركز سوتشو الرياضي تركمانستان - لبنان الجمعة 11 يونيو 2021،

09:00 لبنان، 10:00 الإمارات استاد جويانج جوام - سوريا الجمعة 11 يونيو 2021،

10:00 سوريا، 11:00 الإمارات مركز سوتشو الرياضي ميانمار - قيرجيزستان الجمعة 11 يونيو 2021،

13:30 السعودية، 14:30 الإمارات يانمار ستايديوم سريلانكا - كوريا الجنوبية الجمعة 11 يونيو 2021،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات استاد جويانج أفغانستان - عمان الجمعة 11 يونيو 2021،

17:00 السعودية، 18:00 عمان استاد جاسم بن حمد بنادي السد كمبوديا - إيران الجمعة 11 يونيو 2021،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات استاد مدينة خليفة الرياضية هونج كونج - العراق الجمعة 11 يونيو 2021،

19:30 العراق، 20:30 الإمارات استاد المحرق نيبال - أستراليا الجمعة 11 يونيو 2021،

18:30 الأردن، 19:30 السعودية استاد الكويت إندونيسيا - الإمارات الجمعة 11 يونيو 2021،

19:45 السعودية، 20:45 الإمارات استاد زعبيل بنادي الوصل ماليزيا - فيتنام الجمعة 11 يونيو 2021،

19:45 السعودية، 20:45 الإمارات استاد آل مكتوم بنادي النصر اليمن - أوزبكستان الجمعة 11 يونيو 2021،

21:00 اليمن، 22:00 الإمارات استاد الملك فهد الدولي سنغافورة - السعودية الجمعة 11 يونيو 2021،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات مرسول بارك الكويت - الأردن الجمعة 11 يونيو 2021،

20:30 الأردن، 21:30 الكويت استاد جابر الأحمد الدولي

الجولة التاسعة المباراة الموعد النتيجة الملعب السعودية - فلسطين الثلاثاء 30 مارس 2021،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات 0-5 استاد جامعة الملك سعود لبنان - سريلانكا الإثنين 7 يونيو 2021،

09:00 لبنان، 10:00 الإمارات استاد جويانج المالديف - سوريا الإثنين 7 يونيو 2021،

10:00 سوريا، 11:00 الإمارات مركز سوتشو الرياضي اليابان - طاجيكستان الإثنين 7 يونيو 2021،

13:30 السعودية، 14:30 الإمارات باناسونيك سويتا العراق - كمبوديا الإثنين 7 يونيو 2021،

17:30 العراق، 14:30 الإمارات استاد المحرق بنجلاديش - الهند الإثنين 7 يونيو 2021،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات استاد جاسم بن حمد بنادي السد عمان - قطر الإثنين 7 يونيو 2021،

18:00 قطر، 19:00 عمان استاد جاسم بن حمد بنادي السد قيرجيزستان - منغوليا الإثنين 7 يونيو 2021،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات يانمار ستايديوم إيران - البحرين الإثنين 7 يونيو 2021،

19:30 البحرين، 20:30 الإمارات استاد البحرين الوطني أستراليا - تايبيه الصينية الإثنين 7 يونيو 2021،

18:30 الأردن، 19:30 الكويت استاد جابر الأحمد الدولي فيتنام - إندونيسيا الإثنين 7 يونيو 2021،

19:45 البحرين، 20:45 الإمارات استاد آل مكتوم بنادي النصر الإمارات - تايلاند الإثنين 7 يونيو 2021،

19:45 البحرين، 20:45 الإمارات استاد زعبيل بنادي الوصل أوزبكستان - سنغافورة الإثنين 7 يونيو 2021،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات استاد الملك فهد الدولي نيبال - الأردن الإثنين 7 يونيو 2021،

20:30 الأردن، 21:30 الكويت استاد الكويت الصين - الفلبين الأربعاء 9 يونيو 2021،

14:30 سوريا، 15:30 الإمارات مركز سوتشو الرياضي