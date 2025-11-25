Melbourne City v Sanfrecce Hiroshima - AFC Champions League Elite 2025-26 East Region Group StageGetty Images Sport
أحمد مجدي

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 ..

ساحتفت جماهير كرة القدم الآسيوية بانطلاق مباريات بطولة دوري أبطال آسيا النخبة بشكلها الجديد والتي تضمن الكثير من المواجهات القوية والمنافسات الصعبة.

النسخة الحالية تبدأ بمشاركة 24 فريقًا، سيتم تقسيمهم على مجموعتين كل منهما مكون من 12 فريق، واحدة في منطقة الغرب وأخرى في الشرق.

ومع التنافس الشديد بين الفرق على تحقيق اللقب الغالي، هناك تنافس آخر بين اللاعبين على تحقيق لقب الهداف، في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين المشاركين في البطولة هذا الموسم.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

وكان سالم الدوسري، نجم الهلال، قد حقق لقب هداف النسخة الماضية برصيد 10 أهداف، رغم عدم فوز فريقه بالبطولة الأسيوية.

وفي هذا التقرير نتعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026..

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026: ماركوس ليوناردو يصل للهدف الثالث

المركزاللاعبعدد الأهداف
1عادل بولبينة - الدحيل5
=2رياض محرز - الأهلي3
=2خوسيلو - الغرافة3
=2إنزو ميلوت - الأهلي3
=2تايسي ماياشيرو - فيسل كوبي3
=2كريم بنزيما - الاتحاد3
=2كريستوف بياتيك - الدحيل3
=2ريجي لوشكيا - تراكتور3
=2ماركوس ليوناردو - الهلال3
=10ساردوربيك باخروموف - ناساف2
=10حسين نورشيف - ناساف2
=10راي ماناج - الشارقة2
=10سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش - الهلال3
=10ثيو هيرنانديز - الهلال2
=10حسام عوار - الاتحاد2
=10ستيفن بيرجفاين - الاتحاد2
=10إدميلسون جونيور - الدحيل2
=10برينو - شباب الأهلي2
=10ماثيوس جونسالفيس - الأهلي2
=10فرانك كيسيه - الأهلي2
=10لويس لافو - شنجهاي شينخوا2
=10كايو كانيدو - الوحدة2
=10هنري موتشيزوكي - ماتشيدا زيلفيا2
=10جوناثان سيلفا - جوهور دار التعظيم2
=10جيان باتريك - فيسل كوبي2
=10أوسكار أريباس - جوهور دار التعظيم2
=10دوشان تاديتش - الوحدة2
=10جيسي لينجارد - سيول2
=10لوكاس رودريجوس - سيول2
=10ماكس كابوتو - ملبورن سيتي2
=10كاتو موتسوكي - سانفريس2
=32داروين نونيز - الهلال1
=32دومينيك ميندي - الشرطة1
=32هونج تشول - جانجوون1
=32إريك - فيسل كوبي1
=32سعید عزت الله - شباب الأهلي دبي1
=32جيليرمي بالا - شباب الأهلي دبي1
=32أكرم عفيف - السد1
=32حسن الهيدوس - السد1
=32يول هيو - أولسان هيونداي1
=32كايو لوكاس - الشارقة1
=32إيجور كورنادو - الشارقة1
=32جواو كارلوس - شانجهاي شينخوا1
=32ساولو مينيرز - شانجهاي شينخوا1
=32لوكاس بيمينتا - الوحدة1
=32ماركو دوجاندزيتش - سيول1
=32ماركوس جونيور - سانفريس1
=32عثمان كامارا - الشارقة1
=32بيدرو ديلجادو - تشنجدو رونجتشينج 1
=32روبرت زولي - بوريرام يونايتد1
=32سوبانات موينتا - بوريرام يونايتد1
=32توميسلاف شتركالج - تراكتور1
=32وون سانج إيوم - أولسان هيونداي1
=32جوستاف لودفيجسون - أولسان هيونداي1
=32كويا يوريكو - فيسل كوبي1
إعلان