تستعد جماهير كرة القدم الآسيوية من اليابان شرقًا وحتى المملكة العربية السعودية غربًا لانطلاق نسخة جديدة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي من المنتظر أن تكون مليئة بالمفاجآت والإثارة.

كان الاتحاد الآسيوي، لكرة القدم قد قرر تغيير نظام بطولة دوري أبطال آسيا، منذ الموسم الماضي وتم تقسيم البطولات الآسيوية إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

وكان الأهلي، قد نجح في الحصول على اللقب الأول من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم الماضي، بعد تغلبه على كاواساكي فرونتال الياباني، بهدفين دون رد.

وبكل تأكيد سنكون على موعد مع صراع شرس، من كبار القارة الآسيوية، سواء من أندية الشرق، أو الغرب لتحقيق اللقب الغالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة، وما هي الفرق المشاركة والبلد المستضيف لمرحلة خروج المغلوب.