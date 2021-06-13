في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا 2021 والتي تقام على الأراضي البرازيلية

انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2021، وانطلقت معها الإثارة والمتعة لعشاق الكرة اللاتينية.

وتشتهر البطولة بالأجواء الحماسية والمباريات المثيرة، ومن المنتظر أن تقدم لنا هذه النسخة العديد من المباريات القوية والممتعة لعشاق الساحرة المستديرة.

ويتواجد في هذه النسخة العديد من النجوم، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، ونيمار، ولويس سواريز، وغيرهم من النجوم، مما يبشر بوجود العديد من الأهداف في المباريات.

جدول مواعيد كوبا أمريكا 2021، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

وفي هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا 2021.

جدول ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2021: نيمار يتألق في افتتاح البطولة