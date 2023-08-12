جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024

أحمد مجدي
FC Barcelone Atlético de Madrid Lewandowski Griezmann LigaGetty Images
الدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةريال مدريد

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024..

انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، ومنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.

فاز برشلونة بالليجا الموسم الماضي دون منافسة تقريبًا، لكن ريال مدريد استعد للموسم الحالي، وضم جود بيلينجهام وتطلعات ضم كيليان مبابي..

حصد روبرت ليفاندوفسكي لقب هداف الدوري الموسم الماضي، ولم يجد أيضًا منافسة قوية، والآن يبدو في طريق مفتوح ربما بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن ريال مدريد..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024

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  • 59224جود بيلينجهام
  • 5499كريستوفر نكونكو
  • 4717دومينيك سوبوسلاي
  • 3495ميسون ماونت
  • 3572ساندرو تونالي
  • 16397صفقة أخرى
92904 الأصوات
ترتيباللاعبعدد الأهداف
=1يوسف النصيري - إشبيلية1
=1مختار دياخابي - فالنسيا1
=1إيسي بالاثون - رايو فاييكانو1
=1راندي نتيكا - رايو فاييكانو1
=1خافي جيرا - فالنسيا1