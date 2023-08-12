تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024..

انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، ومنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.

فاز برشلونة بالليجا الموسم الماضي دون منافسة تقريبًا، لكن ريال مدريد استعد للموسم الحالي، وضم جود بيلينجهام وتطلعات ضم كيليان مبابي..

حصد روبرت ليفاندوفسكي لقب هداف الدوري الموسم الماضي، ولم يجد أيضًا منافسة قوية، والآن يبدو في طريق مفتوح ربما بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن ريال مدريد..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟ جود بيلينجهام

كريستوفر نكونكو

دومينيك سوبوسلاي

ميسون ماونت

ساندرو تونالي

صفقة أخرى 92904 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟ 59224 جود بيلينجهام

5499 كريستوفر نكونكو

4717 دومينيك سوبوسلاي

3495 ميسون ماونت

3572 ساندرو تونالي

16397 صفقة أخرى 92904 الأصوات