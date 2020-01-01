ترتيب هدافي الدوري الألماني: ليفاندوفسكي يواصل الابتعاد بالصدارة

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني 2019-2020 بعد انطلاق الجولة 30

بدأ الموسم الحالي من الدوري الألماني في 16 أغسطس 2019، وكان من المقرر أن ينتهي في 16 مايو 2020، وكان يحمل الرقم 57 في تاريخ البوندسليجا.

كانت الأمور تسير بشكلٍ طبيعي حتى مارس 2020، والذي شهد توقف الدوري بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في ألمانيا، ولم يحدد الاتحاد الألماني موعد للعودة.

لكن بعد الصراع مع الجائحة، قرر الاتحاد الألماني عودة الحياة لكرة القدم من جديد، وبعد اقتراح أول قوبل بالرفض، وافقت الحكومة الألمانية على الاقتراح الثاني، والذي أشار إلى عودة الدوري الألماني في 16 مايو 2020.

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فاز روبرت ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري الألماني الموسم الماضي، بعد أن سجل 22 هدفًا لبايرن ميونخ ، وجاء في المركز الثاني باكو ألكاثير مهاجم بوروسيا دورتموند برصيد 18 هدفًا، أما المركز الثالث فقد تشارك فيه 5 لاعبين، هم كاي هافيرتس ولوكا يوفيتش وأندري كراماريتش وماركو رويس وفاوت فيخهورست.

ترتيب الدوري الألماني

جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني:

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفًا من رباعية بايرن ميونخ في شباك باير ليفركوزن ورفع رصيده إلى 30 هدفًا، أما فيرنر فقد فشل في التسجيل في لقاء لايبزيج ضد بادربورن.

ترتيب هدافي الدوري الألماني: