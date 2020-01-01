جدول ترتيب الدوري الإماراتي 2020-21

تعرف على ترتيب بطولة دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي" لموسم 2020-21 بعد انطلاق الجولة الثانية..

انطلق دوري الخليج العربي لموسم 2020-21 يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2020، الموافق 29 صفر 1442، في نسخة استثنائية للغاية تقام بدون حضور جماهيري.

النسخة الماضية من الدوري الإماراتي تم إلغائها بسبب فيروس كورونا وعدم وجود وقت لاستئناف المتبقي منها، مع عدم إعلان فريق بعينه باعتباره بطلًا للمسابقة.

هذا الموسم من المتوقع أن يشهد إثارة كبيرة للغاية بعدما دعّم العين صفوفه بعدد كبير من اللاعبين المميزين وبقيادة المدرب الشهير بيدرو إيمانويل، بينما سيحاول الشارقة المحافظة على لقبه لعام آخر، وسط منافسة تقليدية من شباب الأهلي وكذلك الوحدة.

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يشارك في الدوري الإماراتي 14 فريقًا فقط، يتنافسوا فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أسيا رفقة أصحاب المركزين الثاني والثالث.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب الدوري الإماراتي موسم 2020-21..

جدول ترتيب الدوري الإماراتي 2020-21