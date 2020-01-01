جدول ترتيب هدافي الدوري الإماراتي 2020-21
انطلق الموسم الجديد من الدوري الإماراتي في 16 أكتوبر 2020، وهي النسخة التي تحمل الرقم 46 من البطولة.
كان الموسم الماضي من دوري الخليج العربي استثنائي، فبعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ألغيت البطولة دون تحديد أي بطل، وكان حينها شباب الأهيل دبي هو المتصدر فتأهل لدوري أبطال آسيا 2021 رفقة العين والشارقة والوحدة، وهي نفس الفرق التي شاركت في دوري أبطال آسيا 2020.
بالنشبة لترتيب هدافي الدوري الإماراتي الموسم الماضي، كان لابا كودجو هو المتصدر برصيد 18 نقطة حتى انقضاء الأسبوع 19 والأخير الذي لعب، وكانخلفه سيباستيان تيجالي برصيد 14 هدفًا، وجاء في المركز الثالث علي مبخوت برصيد 12 هدفًا.
وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإماراتي 2020-21..
جدول ترتيب الدوري الإماراتي 2020-21
جدول ترتيب هدافي الدوري الإماراتي
صدارة هدافي الدوري الإماراتي مزدحمة مع بداية الموسم، حيث يتواجد بها ياسين البخيت وتيم ماتافج وجواو بيدرو وويليتون برصيد 3 أهداف.
|الترتيب
|اللاعب
|الأهداف
|=1
|ياسين البخيت - الظفرة
|3
|=1
|تيم ماتافج - الوحدة
|3
|=1
|جواو بيدرو - بني ياس
|3
|=1
|ويليتون - الشارقة
|3
|=5
|سهيل المنصوري - الظفرة
|2
|=5
|صامويل أرمينتيروس - الفجيرة
|2
|=5
|نيريس - الوصل
|2
|=5
|نيكولاس خيمينيز - بني ياس
|2
|=5
|فابيو ليما - الوصل
|2