جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-23
تترقب جماهير كرة القدم الإسبانية انطلاق موسم 2022-23 من المسابقة، خاصة مع التغييرات المرتقبة التي قد تشهدها البطولة والفرق الإسبانية.
ريال مدريد استغل تراجع برشلونة وأتلتيكو مدريد في الموسم الماضي واقتنص اللقب بسهولة، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.
وشهد الموسم الماضي من الدوري الإسباني هبوط أندية ليفانتي، وألافيس، وغرناطة إلى دوري الدرجة الثانية، وصعد بدلًا منها ألميريا، وبلد الوليد، وجيرونا.
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ومن المقرر أن يبدأ موسم 2022-23 من الدوري الإسباني يوم 12 أغسطس 2022، على أن يتوقف في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، من أجل كأس العالم 2022 في قطر.
وينتهي الموسم الجديد من الدوري الإسباني في الرابع من يونيو 2023.
وسيشهد موسم 2022-23 من الدوري الإسباني ثلاث فترات توقف، الأولى خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، بسبب التوقف الدولي.
فيما يأتي التوقف الثاني خلال فترة كأس العالم، وستكون الاستراحة الأخيرة خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023 في التوقف الدولي.
وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023
جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب
ترتيب الدوري الإسباني 2022-23:
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
فارق
نقاط
1
أتلتيك بيلباو
0
0
0
0
0
0
0
0
2
أتلتيكو مدريد
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ألميريا
0
0
0
0
0
0
0
0
4
إلتشي
0
0
0
0
0
0
0
0
5
إسبانيول
0
0
0
0
0
0
0
0
6
إشبيلية
0
0
0
0
0
0
0
0
7
أوساسونا
0
0
0
0
0
0
0
0
8
برشلونة
0
0
0
0
0
0
0
0
9
بلد الوليد
0
0
0
0
0
0
0
0
10
جيرونا
0
0
0
0
0
0
0
0
11
خيتافي
0
0
0
0
0
0
0
0
12
رايو فاييكانو
0
0
0
0
0
0
0
0
13
ريال بيتيس
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ريال سوسييداد
0
0
0
0
0
0
0
0
15
ريال مايوركا
0
0
0
0
0
0
0
0
16
ريال مدريد
0
0
0
0
0
0
0
0
17
سيلتا فيجو
0
0
0
0
0
0
0
0
18
فالنسيا
0
0
0
0
0
0
0
0
19
فياريال
0
0
0
0
0
0
0
0
20
قادش
0
0
0
0
0
0
0
0
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 1
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
أتلتيك بيلباو - ريال مايوركا
الأحد 14 أغسطس 2022
سان ماميس
برشلونة - رايو فاييكانو
الأحد 14 أغسطس 2022
كامب نو
ألميريا - ريال مدريد
الأحد 14 أغسطس 2022
ملعب ألعاب البحر المتوسط
ريال بيتيس - إلتشي
الأحد 14 أغسطس 2022
بينيتو فيامارين
سيلتا فيجو - إسبانيول
الأحد 14 أغسطس 2022
بالايدوس
قادش - ريال سوسييداد
الأحد 14 أغسطس 2022
رامون دي كارنازا
أوساسونا - إشبيلية
الأحد 14 أغسطس 2022
إل سادار
خيتافي - أتلتيكو مدريد
الأحد 14 أغسطس 2022
كوليسيوم ألفونسو بيريز
بلد الوليد - فياريال
الأحد 14 أغسطس 2022
خوسيه زوريلا
فالنسيا - جيرونا
الأحد 14 أغسطس 2022
ميستايا