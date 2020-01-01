مواعيد مباريات الجولة 30 في الدوري الألماني، القنوات الناقلة والترتيب

كل ما تريد معرفته عن الجولة 30 من الدوري الألماني 2019-2020، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، الملاعب، الغيابات للإصابة والإيقاف وأكثر من ذلك

عاد الدوري الألماني في منتصف مايو الماضي وأصبح أول الدوريات الأوروبية عودةً بعد توقف الكورونا الذي بدأ في مارس الماضي، وهو ما شجع الدوريات الثلاثة الكبرى على العودة.

ستبدأ الجولة 30 من البوندسليجا يوم الجمعة القادم 5 يونيو 2020، وستكون المباراة الافتتاحية بين فرايبورج المتواجد في المركز الثامن وبوروسيا مونشنجلادباخ أحد المصارعين على المربع الذهبي هذا الموسم.

سيبدأ يوم السبت بمباراة سهلة للايبزيج صاحب المركز الثالث ضد بادربورن المتذيل، وفي نفس التوقيت سنكون على موعد مع قمة الجولة 30 من الدوري الألماني ، والتي ستجمع بين بايرن ميونخ المتصدر وباير ليفركوزن أحد المنافسين على مقعدي المركزين الثالث والرابع في دوري أبطال أوروبا.

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بوروسيا دورتموند سيلعب في نفس اليوم، وسيواجه هيرتا برلين المتواجد في المركز التاسع، والذي لا يمتلك طموح هذا الموسم أقصى من المشاركة في الدوري الأوروبي، وفي اليوم التالي سيواجه فولفسبورج فيردر بريمن وأونيون برلين شالكه وسيكون ختام الأسبوع بين أجسبورج وكولن.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة 30 من الدوري الألماني ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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جدول مباريات الدوري الألماني - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فرايبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ الجمعة 5 يونيو 2020،

13 شوال 1441،

20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 شفارزفالد لايبزيج - بادربورن السبت 6 يونيو 2020،

14 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية ريد بول أرينا باير ليفركوزن - بايرن ميونخ السبت 6 يونيو 2020،

14 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 باي أرينا آينتراخت فرانكفورت - ماينز السبت 6 يونيو 2020،

14 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية كومرزبانك أرينا فورتونا دوسلدورف - هوفنهايم السبت 6 يونيو 2020،

14 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية ميركور شبيل أرينا بوروسيا دورتموند - هيرتا برلين السبت 6 يونيو 2020،

14 شوال 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 سيجنال إيدونا بارك فيردر بريمن - فولفسبورج الأحد 7 يونيو 2020،

15 شوال 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 استاد فيسير أونيون برلين - شالكه الأحد 7 يونيو 2020،

15 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 أن دير ألتين فورشتيراي أوجسبورج - كولن الأحد 7 يونيو 2020،

15 شوال 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 5 أوجسبورج أرينا

ما هي القنوات الناقلة للدوري الألماني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث الدوري الألماني ، وكما هو معلوم لمتابعي القناة فإن القناة الخامسة هي المخصصة لنقل البوندسليجا إلا إذا كان هناك تداخل في المواعيد.

إذا لم تكن مشتركًا في باقة القنوات الرياضية، يمكنك متابعة المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الدوري الألماني مع عودته.

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أبرز الغائبين عن الجولة 30 من الدوري الألماني

يستمر غياب توليسو وكوتينيو وزوله عن بايرن ميونخ بسبب الإصابة، وسيغيب شولز ورويس وزاجادو عن بوروسيا دورتموند بسبب الإصابة أيضًا، لكن الجديد أن هوميلز سيغيب أيضًا لكن بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

للإصابة للإيقاف لارس بيدر - باير ليفركوزن ماتس هوميلز - بوروسيا دورتموند سوات سيردار - شالكه دومينيك دريكسلر - كولن كورينتين توليسو - بايرن ميونخ لوكاس تورو - آينتراخت فرانكفورت فيليبي كوتينيو - بايرن ميونخ دومينيك كوهر - آينتراخت فرانكفورت نيكلاس زوله - بايرن ميونخ سيباستيان بورنوف - كولن أمين حارث - شالكه كان أيهان - فورتونا دوسلدورف عمر ماسكاريل - شالكه فلاديمير داريدا - هيرتا برلين نيكو شولز - بوروسيا دورتموند ريدل باكو - ماينز دان أكسيل زاجادو - بوروسيا دورتموند جيان فيليبي ماتيتا - ماينز ماركو رويس - بوروسيا دورتموند دايوت أوباميكانو - لايبزيج دينيس زكريا - بوروسيا مونشنجلادباخ ويستون ماكيني - شالكه بريل إمبولو - بوروسيا مونشنجلادباخ كيفين شلوتيربيك - أونيون برلين فابيان جوهانسون - بوروسيا مونشنجلادباخ مارفين فريدريش - أونيون برلين بنجامين ستامبولي - شالكه دافي كلاسين - فيردر بريمن باولو أوتافيو - فولفسبورج ريناتو ستيفين - فولفسبورج ويليام - فولفسبورج فاوتر فوخهورست - فولفسبورج

ترتيب الدوري الألماني