من هو جورج فلويد؟ العملاق اللطيف الذي تضامن معه نجوم كرة القدم

أحمد رضوان | تويتر

إذا كنت من محبي كرة القدم فأنت تستمتع بالفعل بعودة محبوبتك من جديد في شهر مايو، بعد فترة غياب استمرت أكثر من شهرين أي منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

عادت بعض الدوريات من جديد بعد انحصار المرض بعض الشيء، وكان من ضمن هذه البطولات التي عادت الدوري الألماني الذي عاد من الأسبوع السادس والعشرين، وبنهاية مايو وصل إلى الأسبوع التاسع والعشرين.

شهدت الجولة 29 من البوندسليجا حدثًا فريدًا من نوعه، حيث تضامن عدد من لاعبي كرة القدم في فرق مختلفة مع شخصٍ يدعى جورج فلويد، وكان أبرز المتضامنين جادون سانشو الذي سجل هاتريك من سداسية بوروسيا دورتموند في بادربورن.

بعد أن سجل النجم الإنجليزي هدفه الأول في المباراة احتفل بخلع القميص وعرض نفسه لعقوبة البطاقة الصفراء، لُيظهر قميصًا كتب عليه عبارة "العدالة من أجل جورج فلويد"، وهو ما فعله أيضًا زميله المغربي أشرف حكيمي بعد أن سجل أحد أهداف المباراة، لكن نجم ريال مدريد السابق اكتفى برفع القميص ولم يخلعه.

تردد هذا الاسم في الأيام الأخيرة كثيرًا في جميع أنحاء العالم، فهو شخصٌ أشعل فتيل أزمة قوية في الولايات المتحدة الأمريكية بوفاته، فمن هو جورج فلويد؟

مبابي وسانشو وحكيمي.. عالم كرة القدم يدعم قتيل العنصرية في أمريكا

جورج فلويد هو مواطن أمريكي من أصل إفريقي ولد في فايتيفيل بولاية نورث كارولينا عام 1974، وتوفي في 25 مايو 2020 وهو في السادسة والأربعين من عمره.

انتقل فلويد بعد ذلك إلى ولاية تكساس حيث نشأ هناك، وانضم لمدرسة ياتيس في المرحلة الثانوية ولعب كرة السلة مع فريقها، كذلك كان أحد نجوم فريق ياتيس الذين فازوا بنهائي بطولة الولاية في عام 1992.

لعب جورج كرة السلة أيضًا مع فريق جامعة فلوريدا الجنوبية، لكنه لم يكمل دراسته، بل عاد إلى هوستون وانضم لفريق الهيب هوب سكرود أب كليك، وفي عام 2009 سُجن بعد اعترافه بأنه مذنب في جريمة سرقة بالإكراه، وتم إطلاق سراحه بعد 4 سنوات في تكساس.

انتقل جورج فلويد في 2014 إلى مينيسوتا، وعاش في سانت لويس بارك وعمل في مطعم قريب من مينيابوليس كحارس أمن لمدة 5 سنوات.

بعد تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد فلويد عمله بسبب الحجر المنزلي لمواجهة المرض، وكان أبًا لبنتين الكبيرة تبلغ من العمر 22 عامًا والصغرى عمرها 6 سنوات.

في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم 25 مايو 2020، تلقت شرطة مينيابوليس بلاغًا يفيد بأن جورج فلويد حاول استخدام نقود مزورة لشراء بعض المواد الغذائية من أحد المحال التجارية.

توجهت الشرطة فورًا إلى فلويد وكان في سيارة، فأمره رجال الشرطة الخروج منها لكنه قاوم، وهي الرواية التي كذبها بعض شهود العيان حيث أكدوا أنه استسلم سريعًا، وذلك رغم وجود أحد مقاطع الفيديو التي تظهر رجل الشرطة وهو يحاول إخراجه من السيارة.

لم يكن هذا الجزء المثير من الرواية، بل إن الجزء الذي أشعل الولاية عن بكرة أبيها هو ما بعد خروجه أو إخراجه وتقييده، حيث وضعه رجل الشرطة على الأرض ووضع ركبته على رقبته ليثبته على الأرض، وهنا بدأ جورج فلويد في التوسل إليه قائلاً أنه لا يستطيع التنفس، وطلب من الشرطي أن ينهض من على رقبته لكنه لم يستجب، وهو المقطع الذي تم تصويره على أحد الهواتف من شهود العيان وانتشر في جميع أنحاء العالم كالنار في الهشيم.

تم نقل فلويد بعد ذلك إلى المشفى، لكن الوقت كان قد تأخر وفارق الحياة في تمام الساعة 09:25 دقيقة.

بعد وفاة جورج وانتشار مقطع الفيديو، اندلعت موجة من الاحتجاجات في الولاية، حيث أعادت هذه الحادثة للأذهان جميع حوادث التمييز العنصري ضد السود في اولايات المتحدة الأمريكية، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال شغب ونهب واعتداء خاصةً على سيارات الشرطة.

وصلت رياح الاحتجاجات إلى أوروبا وظهرت جليةً في ملاعب الدوري الألماني يوم الأحد 31 مايو 2020، وتضامن مع جورج فلويد أكثر من لاعب الصفة المشتركة بينهم أنهم يمثلوا الأقليات في أوروبا.

أول المتضامنين كان ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، فبعد أن سجل أحد أهداف فريقه احتفل بالجلوس على ركبته بنفس وضعية الشرطي الذي قتل فلويد.

Marcus Thuram taking a knee.



That's it.



That's the Tweet.



✊ pic.twitter.com/RgRUXRHQzi