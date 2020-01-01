جدول مباريات الجولة 27 من الدوري الألماني، القنوات الناقلة والترتيب

كل ما تريد معرفته عن الجولة 27 من الدوري الألماني 2019-2020، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، الملاعب، الغيابات للإصابة والإيقاف وأكثر من ذلك

عاد الدوري الألماني من جديد يوم السبت 16 مايو 2020، وهي عودة يمكن أن تكون بداية عودة الساحرة المستديرة في أوروبا.

عادت مباريات البوندسليجا بدون جمهور وبإجراءات وضعتها الحكومة الألمانية لتجنب إصابة أي من المتواجدين في الملعب بفيروس كورونا، وهو ما قد يقدم لنا شكل مباريات كرة القدم في المستقبل.

سيبدأ الأسبوع 27 من الدوري الألماني يوم الجمعة القادم 22 مايو 2020، والمباراة الأولى ستكون ديربي برلين بين هيرتا برلين وأونيون برلين، ويحتل الفريقان المركزين 11 و12 على الترتيب ويحتاجان للفوز للابتعاد عن مناطق الهبوط.

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البداية الحقيقية للجولة ستكون يوم السبت، وستكون أقوى مباراة بين باير ليفركوزن صاحب المركز الخامس بخمسين نقطة، وبوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الثالث بـ52 نقطة، وسيكون على الأول الفوز بالمباراة للدخول في المربع الذهبي، أما صاحب الأرض فعليه ألا يخسر حتى لا يخرج منه.

تنتظر بوروسيا دورتموند مباراة صعبة في نفس الوقت ضد فولفسبورج الذي يبحث عن مركز يؤهله للدوري الأوروبي الموسم القادم، أما بايرن ميونخ فسيكون على موعد مع لقاء سهل ضد آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث عشر.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة 27 من الدوري الألماني، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

فما هو جدول مباريات الدوري الألماني بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا؟ جول يقدم لك الإجابة.

رغم الإصابات الجديدة .. رابطة الدوري الألماني متمسكة بعودة البطولات

جدول مباريات الدوري الألماني - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب هيرتا برلين - يونيون برلين الجمعة 22 مايو 2020،

29 رمضان 1441،

20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 الملعب الأوليمبي ببرلين بوروسيا مونشنجلادباخ - باير ليفركوزن السبت 23 مايو 2020،

30 رمضان 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 بوروسيا بارك فولفسبورج - بوروسيا دورتموند السبت 23 مايو 2020،

30 رمضان 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 فولكس فاجن أرينا فرايبورج - فيردر بريمن السبت 23 مايو 2020،

30 رمضان 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 استاد شفارزفالد بادربورن - هوفنهايم السبت 23 مايو 2020،

30 رمضان 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 بيتلر أرينا بايرن ميونخ - آينتراخت فرانكفورت السبت 23 مايو 2020،

30 رمضان 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 أليانز أرينا شالكه - أوجسبورج الأحد 24 مايو 2020،

1 شوال 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 فالتينس أرينا ماينز - لايبزيج الأحد 24 مايو 2020،

1 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 أوبل أرينا كولن - فورتونا دوسلدورف الأحد 24 مايو 2020،

1 شوال 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 استاد راين إنيرجي

ما هي القنوات الناقلة للدوري الألماني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث الدوري الألماني ، وكما هو معلوم لمتابعي القناة فإن القناة الخامسة هي المخصصة لنقل البوندسليجا إلا إذا كان هناك تداخل في المواعيد.

إذا لم تكن مشتركًا في باقة القنوات الرياضية، يمكنك متابعة المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الدوري الألماني مع عودته.

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أبرز الغائبين عن الجولة 27 من الدوري الألماني

يغيب عن بايرن ميونخ توليسو وكوتينيو وزوله للإصابة، كذلك سيغيب عن بوروسيا دورتموند إيمري تشان وفيتسيل وشولز وزاجادو وريوس.

أما عن الغائبين بسبب الإيقاف فأبرزهم فوتير فوخهورست لاعب فولفسبورج، دافي كلاسين لاعب فيردر بريمن، أوباميكانو نجم لايبزيج.

للإصابة للإيقاف لارس بيدر - باير ليفركوزن دومينيك - كوهر - آينتراخت فرانكفورت كيفن فولاند - باير ليفركوزن كان أيهان - فورتونا دوسلدورف كورينتين توليسو - بايرن ميونخ فلاديمير داريدا - هيرتا برلين فيليبي كوتينيو - بايرن ميونخ جيان فيليبي ماتيتا - ماينز نيكلاس زوله بايرن ميونخ دايوت أوباميكانو - لايبزيج إيمري تشان - بوروسيا دورتموند كيفن شلوتيربيك - أونيون برلين أكسيل فيتسيل - بوروسيا دورتموند مارفين فريدريش - أونيون برلين نيكو شولز - بوروسيا دورتموند دافي كلاسين - فيردر بريمن دان أكسيل زاجادو - بوروسيا دورتموند فوتر فوخهورست - فولفسبورج ماركو رويس - بوروسيا دورتموند لا يوجد دينيس زكريا - بوروسيا مونشنجلادباخ لا يوجد جيان كلير توديبو - شالكه لا يوجد بينجامين ستامبولي - شالكه لا يوجد

ترتيب الدوري الألماني 2020