رغم الإصابات الجديدة .. رابطة الدوري الألماني متمسكة بعودة البطولات

كريستيان سيفرت رئيس رابطة الدوري الألماني يعلن عن التمسك بعودة البطولات في نفس الموعد المحدد رغم الإصابات الجديدة.

أكد كريستيان سيفرت رئيس رابطة الدوري الألماني عن تمسكه بعودة البطولات في منتصف الشهر الجاري كما تم تحديد موعدها من قبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها صحفية لصالح شبكة "ZDF" وأكد خلالها أن ما حدث في الساعات الأخيرة كان ينتظره.

وكان فريق دينامو دريسدن قد كشف مساء الأمس عن اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وأعلن عن فرض الحجر الصحي على كافة عناصره لمدة 14 يومًا.

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وقال سيفرت: "اكتشفت ما حدث بعد الظهر اليوم وأخبرتنا وزارة الرياضة بضرورة إعلان الحجر الصحي عند ظهور أي حالات جديدة".

وأضاف: "كان من الواضح أن ذلك سيحدث ولو أنني كنت أتمنى أن تسير الأمور بطريقة مختلفة، على أي حال السلطات الصحية هي التي ستحدد كل شيء".

وأكمل: "ما حدث لا يعني أن دوري الدرجة الثانية لا يمكنه أن يعود في موعده، قمنا بتأجيل مواجهتين فقط لكن بكل وضوح لو استمر الوضع في التفاقم لن نستطيع أن نستكمل الموسم".

جدير بالذكر أن دينامو دريسدن لم يكن الفريق الوحيد الذي أعلن عن إصابات جديدة، حيث كشف كولن وبوروسيا مونشنجلادباخ عن وجود مُصابين بين صفوفهم.