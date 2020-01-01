جدل في إيطاليا بسبب عودة التدريبات والرواتب

إيطاليا في حالة من العزل بسبب الكورونا

أُثيرت حالة من الجدل في إيطاليا بسبب الحديث عن موعد عودة التدريبات ومسابقة الدوري رغم العزل التام للبلاد، بالإضافة لمطالبة اللاعبين بتخفيض الرواتب.

إيطاليا تعيش منذ أسبوع حالة من العزل التام في جميع أنحاء البلاد بأوامر الحكومة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، ومحاولة الحد من انتشاره بعد تفشيه.

وبحسب "لاجازيتا" فهناك مناقشة من قبل الأندية حول موعد عودة اللاعبين للتدريبات، وتم طرح موعد الرابع من أبريل موعداً لاستئناف التدريبات.

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وطالب رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس بالعودة بداية من الأسبوع المقبل، ولكن لاقى معارضة كبيرة من بقية الأندية، والتي تخوفت على صحة اللاعبين.

"كوريري" في المقابل ركزت على عملية تقليص رواتب اللاعبين الضخمة في ظل توقف المنافسات، وقالت إن الأمر مطروح ويتم مناقشته بين الأندية.

جابريلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي علق على الأمر مع "راديو 24" وقال: "الحديث عن تقليص الرواتب ليس أمراً ممنوع الحديث فيه، نحن في وضع خاص والجميع يجب أن يتحمل المسؤولية".

وعن شكل استكمال الدوري: "توصلنا لتأجيل اليورو وكوبا أمريكا، وسنستغل الفرصة من أجل لعب المباريات واستكمال المسابقات، ولعب تصفيات لختام الدوي لاتزال مطروحة".

ويدور الحديث عن إمكانية عودة الدوري في بداية مايو المقبل، وختامه مع نهاية يونيو، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.