وزير الرياضة الإيطالي يحدد موعد استكمال الدوري

بداية من 3 مايو سيتم مناقشة مصير الموسم الحالي من الدوري الإيطالي

قال وزير الرياضة الإيطالي سبادافورا إن موعد استئناف منافسات السيري آ سيكون في الثالث من مايو المقبل، بعد حوالي شهرين من الإيقاف.

وكان الدوري الإيطالي قد توقف بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف عدد من اللاعبين أولهم كان دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس.

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وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يتم استئناف منافسات السيري آ في الثالث من إبريل المقبل، ساءت الأحوال في إيطاليا بالنسبة لتفشي الفيروس.

وأدى ذلك إلى تأخير موعد استئناف المنافسات المحلية لحين السيطرة على الفيروس والحد من خطورة انتشاره، حيث تعانى إيطاليا كلها حاليًا مما أدى إلى وضع البلاد في الحجر الصحي.

وحول ذلك، قال وزير الرياضة الإيطالي إن الثالث من مايو المقبل سيكون موعدًا لعودة المنافسات المحلية في البلاد من جديد وأولها بطولة الدوري.

وأضاف: "الدوري الإيطالي يمكن أن يستأنف في الثالث من مايو مايو، هذا ما نأمله، بعدها سنقيم سواء سيحدث ذلك بحضور جماهيري أو لا، وسيضاف إلى ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي"

وفي الوقت ذاته، لم يستبعد رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية أن تستمر منافسات الموسم الحالي حتى يوليو المقبل، في الوقت الذي تتوجه فيه أوروبا لنهاية الموسم في الثلاثين من يونيو.

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يذكر أن إيطاليا أكثر دول أوروبا معاناة في الوقت الحالي مع فيروس كورونا، حيث يصل عدد حالات الوفاة يوميًا إلى المئات، كما تزداد نسب الإصابة بالفيروس.