جائزة قارية .. كريستيانو رونالدو ينافس نجمي الاتحاد والأهلي بعد "انطلاقته الاستثنائية"

ثمانية مرشحين للجائزة القارية، ثلاثة منهم من دوري روشن السعودي

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بعد أن حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، جائزة أفضل لاعب في دوري روشن خلال شهر أغسطس، ينافس حاليًا على جائزة قارية جديدة.

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البرتغالي نجح بالأمس في قيادة العالمي للفوز أمام الحزم بخماسية مقابل هدف وحيد، سجل منها الدون هدفًا وصنع اثنين، ضمن الجولة الخامسة، ليواصل انتصاراته التي بدأت مع الجولة الثالثة، بعد التعثر في أول جولتين.

ولم يكن تألق صاروخ ماديرا في هذه المباراة فقط، إنما منذ بداية الموسم نجح خلال أربع مباريات في تسجيل ستة أهداف وصناعة أربعة آخرين، ليتصدر قائمة هدافي الموسم والأكثر صناعة حاليًا.

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وبهذه المنافسة، دخل رونالدو قائمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في غرب القارة خلال شهر أغسطس، خاصةً وأن النجم البرتغالي قاد النصر خلال الشهر ذاته، لحصد لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م.

وينافس رونالدو على لقب الأفضل كذلك المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، الذي نجح في إحراز خمسة أهداف خلال خمس جولات بدوري روشن، يحتل بهم وصافة جدول الهدافين.

أما المنافس الثالث فهو من دوري روشن أيضًا، إذ يأتي البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ نجم الأهلي، الذي نجح في إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك"، في أول ظهور له مع الراقي في الدوري المحلي.

وعن بقية المنافسين، فيأتي يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، أنس العوضات (الوحدات الأردني)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني) والحاج مالك (الأنصار اللبناني).

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