رغم البداية المتعثرة .. كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه في موسم 2023-2024

صاروخ ماديرا عاد لينتقم للنصر..

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البدايات لا يمكن التعويل عليها نهائيًا، لذلك انفجار البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بعد أول جولتين في دوري روشن، كان كفيلًا لمنحه أولى جوائزه في موسم 2023-2024م.

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رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت اليوم الخميس، الفائزين بجوائز الأفضل خلال شهر أغسطس الجاري، حيث الأربع جولات الأولى من الموسم، الذي انطلق في 11 من الشهر ذاته.

وحصد صاروخ ماديرا جائزة أفضل لاعب، بعدما نجح في إحراز خمسة أهداف، يتربع بهم على قائمة هدافي الموسم حتى الآن، بجانب صناعته لهدفين، خلال مباراتي الفتح والشباب.

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الجائزة تأتي رغم بداية رفاق الدون متعثرة، إذ افتتحوا مشوارهم بالخسارة أمام الاتفاق 2-1، وهو اللقاء الذي غاب عنه البرتغالي للإصابة، ثم هزيمة أخرى أمام التعاون 2-0، في حضوره الدون.

أما جائزة أفضل حارس مرمى، فذهب للبرازيلي مارسيلو جروهي؛ محترف الاتحاد، الذي قاد فريقه للفوز في الأربع جولات، دون استقبال أي هدف، وهو الحارس الوحيد الذي ظلت شباكه نظيفة حتى الآن.

وبالانتقال لجائزة أفضل مدرب فكانت من نصيب الاتحادي البرتغالي نونو سانتو، صاحب العلامة الكاملة (12 نقطة من أربع مباريات)، يتربع بهم العميد على صدارة جدول الترتيب.

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