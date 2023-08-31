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رغم البداية المتعثرة .. كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه في موسم 2023-2024

زهيرة عادل
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty Images
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صاروخ ماديرا عاد لينتقم للنصر..

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البدايات لا يمكن التعويل عليها نهائيًا، لذلك انفجار البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بعد أول جولتين في دوري روشن، كان كفيلًا لمنحه أولى جوائزه في موسم 2023-2024م.

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رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت اليوم الخميس، الفائزين بجوائز الأفضل خلال شهر أغسطس الجاري، حيث الأربع جولات الأولى من الموسم، الذي انطلق في 11 من الشهر ذاته.

وحصد صاروخ ماديرا جائزة أفضل لاعب، بعدما نجح في إحراز خمسة أهداف، يتربع بهم على قائمة هدافي الموسم حتى الآن، بجانب صناعته لهدفين، خلال مباراتي الفتح والشباب.

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الجائزة تأتي رغم بداية رفاق الدون متعثرة، إذ افتتحوا مشوارهم بالخسارة أمام الاتفاق 2-1، وهو اللقاء الذي غاب عنه البرتغالي للإصابة، ثم هزيمة أخرى أمام التعاون 2-0، في حضوره الدون.

أما جائزة أفضل حارس مرمى، فذهب للبرازيلي مارسيلو جروهي؛ محترف الاتحاد، الذي قاد فريقه للفوز في الأربع جولات، دون استقبال أي هدف، وهو الحارس الوحيد الذي ظلت شباكه نظيفة حتى الآن.

وبالانتقال لجائزة أفضل مدرب فكانت من نصيب الاتحادي البرتغالي نونو سانتو، صاحب العلامة الكاملة (12 نقطة من أربع مباريات)، يتربع بهم العميد على صدارة جدول الترتيب.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 93878كريم بنزيما
  • 9986خاليدو كوليبالي
  • 18052روبرتو فيرمينو
  • 8079نجولو كانتي
  • 20543مارسيلو بروزوفيتش
  • 42079صفقة أخرى
192617 الأصوات

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