ماسيلو جاياردو بعد هزيمة الوحدة: هذا أكثر ما يقلقني في الاتحاد!

ماذا قال مدرب الاتحاد بعد الفوز الصعب أمام الوحدة؟

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بنبرة حماس ربما غير معتادة، تحدث الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، عقب فوز فريقه الصعب أمام الوحدة الليلة، كاشفًا عن أكثر شيء كان يقلقه.

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العميد هزم فرسان مكة اليوم الإثنين، بثنائية مقابل هدف وحيد، في الوقت القاتل، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، قال جاياردو في المؤتمر الصحفي بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط": "قبل الحديث من الجانب الفني، أحب أن أؤكد على روح الفريق، اللاعبون تحدوا كل اللحظات الصعبة ولم يستسلموا خصوصًا بعد حالة الطرد، وأشكر المشجعين لقد أظهروا تشجيعًا كبيرًا الليلة ونقلوا عدوى إيجابية للاعبين".

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وأضاف: "كنت سأكون قلقًا لو لم يكن لدى الفريق الاستجابة من الناحية الفنية والبدنية ولكن اليوم لاعبو فريقي كانوا رائعين، في آخر مواجهتين أظهرنا أمورًا رائعة؛ كروح الفريق، والحب المتبادل بينهم وبين الجماهير الجماهير، وأظهروا شخصية قوية أمام المحن والشدائد في الظروف الصعبة، وهذا بالنسبة لي أكثر من كافٍ و أي شي آخر ممكن أن يتحسن مع مرور الوقت".

الأرجنتيني تابع: "سعيد جدًا بأننا في ظرف أربعة أيام نستعيد المستوى ونعود في المواجهة، رغ أن الفريق عانى من عديد الإصابات والغيابات".

واختتم بالرد على تأثير اللعب بالثلاثي كريم بنزيما، رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله، على الجانب الدفاعي: "هؤلاء هم لاعبي فريقي اليوم وأحاول توظيفهم بأفضل شكل ممكن، وعندما تتحسن اللمسة الأخيرة سيظهر الفريق متكامل".

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