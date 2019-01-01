جاياردو يرفض برشلونة ويستمر مع ريفير بليت

تعرف على تصريحات جاياردو حول مستقبله

نفى مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي ريفير بليت، وجود أي خطة للانضمام إلى تدريب برشلونة خلال الفترة الحالية مؤكدًا استمراره رفقة الفريق الأرجنتيني.

التقارير الصحفية الأرجنتينية أكدت أنّ جاياردو سوف يرحل إلى برشلونة عقب نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وأكد مدرب ريفير بليت أنّه لم يتردد لحظة واحدة بشأن استمراره مع بطل الدوري الأرجنتيني ولا يمتلك أي خطة للمغادرة.

وأوضح في مؤتمر صحفي: " يوم 2 يناير المقبل سوف أكون هنا لأبدأ المرحلة التحضيرية للعام الجديد مع ريفير".

وتابع: "أحتاج لبعض الوقت لأجل الراحة ولكني لم أشكك أبدًا في أن مستقبلي مع أي فريق آخر غير ريفير بليت".

إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، لديه عقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع وجود بند يسمح له بالتمديد لعام إضافي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى إمكانية إقالة المدرب الباسكي خلال الفترة الماضية بسبب تراجع النتائج لكن إدارة برشلونة نفت في عدة مناسبات إمكانية رحيل صاحب الـ 55 عامًا.

وارتبط مدرب هولندا، رونالد كومان، والمدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بتدريب برشلونة خلفًا لفالفيردي ولكن الأول لن يرحل عن الطواحين سوى عقب انتهاء يورو 2020 بينما الآخر يمتلك عقدًا طويل الأمد في البريميرليج.