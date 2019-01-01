جامبيا تُهدد مشاركة الجزائر في كأس أمم أفريقيا

مطلب جامبيا هو ألغاء نتائج توجو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تقدم منتخب جامبيا بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل حرمان المنتخب الجزائري من التواجد في منافسات كأس أمم أفريقيا المزمع أقامتها في مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ١٩ يوليو المقبل.

الاتحاد الجامبي خاطب الفيفا من أجل أجل إلغاء نتائج منتخب توجو في المجموعة الرابعة التي كانت تضم الجزائر، جامبيا، بنين وتوجو.

مطلب جامبيا هو ألغاء نتائج توجو بسبب مشاركة اللاعب جيمس أولوفادى بدون جواز سفر كونه نيجيريا.

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🇲🇦 يليها في المركز الـ 47

🇶🇦 في المركز الـ 55

🇪🇬 في المركز الـ 58

🇦🇪 في المركز الـ 67

🇩🇿 في المركز الـ 68

🇸🇦 في المركز الـ 69

🇮🇶 في المركز الـ 77

🇸🇾 في المركز الـ 85

🇴🇲 في المركز الـ 86 pic.twitter.com/6RBsZD3Skn — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الإفريقي اليوم شكوى منتخب جامبيا، ضد المنتخب الجزائري، حيث تتمسك بحقها في المشاركة بحسب ما كشف مسؤولي الاتحاد الجامبي.

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رقميًا في حالة إلغاء نتائج منتخب توجو، يصبح لدى الجزائر ٥ نقاط فقط بسبب الفوز على توجو ذهابا وإيابا ويتساوى المنتخب الجامبي مع محاربي الصحراء لحصده نقطة واحدة أمام توجو، لكن يتفوق جامبيا بفارق الأهداف ويتأهل مع بنين.