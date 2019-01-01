تصنيف الفيفا - تغير طفيف للمنتخبات العربية وتونس تواصل الصدارة

تغير طفيف للمنتخبات العربية في تصيف الاتحاد الدولي لكرة القدم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شهد تصنيف المنتخبات العربية لشهر يوليو تغير طفيف للمنتخبات العربية في تصيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحافظ المنتخب التونسي على الصدارة العربية وتواجد في المركز (25 عالميًا بـ 1491 نقطة) متقدمً ثلاثة مراكز، ويأتي في وصافة المنتخبات الأفريقية خلف المنتخب السنغالي.

منتخب المغرب ثاني عرب أفريقيا تراجع مركزين ليتواجد في المرتبة الـ (47، بـ 1429) وهو ما جعلها الرابع على الترتيب الأفريقي.

المنتخب المصري تراجع مركز وحيد ليتواجد في الـ (58 عالميًا) والثامن أفريقيا، أما الجزائر فقد تقدمت مركزين لتصل إلى الـ68 عالمياً.

▪️آسيويًا:



1⃣ 🇮🇷

2⃣ 🇯🇵

3⃣ 🇰🇷

4⃣ 🇦🇺

5⃣ 🇶🇦

6⃣ 🇦🇪

7⃣ 🇸🇦



▪️عربيًا:



1⃣ 🇹🇳

2⃣ 🇲🇦

3⃣ 🇶🇦

4⃣ 🇪🇬

5⃣ 🇦🇪

6⃣ 🇩🇿

7⃣ 🇸🇦



منتخبنا السابع في قارته وبين العرب.. والـ69 عالميًا! 🦅💚 pic.twitter.com/DT86isvynA — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 14, 2019

في القارة الآسيوية، حافظ المنتخب القطري على صدارة المنتخبات العربية والخامس آسيوياً والـ55 عاليماً برصيد نقاط وصل إلى 1396 نقطة.

وتواجد المنتخب الإماراتي خلف القطري على الصعيد الآسيوي وبالتحديد في المركز الـ67 عالمياً، بينما حل الأخصر السعودي خلفه 69 عالمياً متقدمًا ثلاثة مراكز.

بلجيكا تحافظ على الصدارة وإيطاليا وهولندا تتقدمان في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي

المنتخب العراقي تراجع مركز ليتواجد في الـ77 عالمياً، وتراجع المنتخب السوري مركزين ليصل إلى الـ 85 عالمياً.