جاكسون مارتينيز والإصابة: كان من السهل ترك كرة القدم

مهاجم أتلتيكو مدريد يشرح معاناته من أجل كرة القدم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

كشف المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز عن الإصابات التي ضربته في السنوات الأخيرة والتي أبعدته عن المشاركة.

وتعرض جاكسون مارتينيز للإصابة في الكاحل أثناء المشاركة مع منتخب كولومبيا، ليجرى جراحة في موسم 2016-17، غاب على إثرها لما يقارب الموسم ونصف.

اللاعب تذكر إصابته ومعاناته في حوار مع صحفية ريكورد البرتغالية: "لم يكن من السهل أن أنام، كان من السهل أن أترك كرة القدم وأرحل، لقد كانت المعاناة يومية".

وتابع: "كل حصة، كل مرة أذهب للنوم، كل ليلة، في الساعة الثالثة أو الرابعة صباحًا، استقيظ بسبب عدم شعوري بالراحة في القدم، ثم أغفو بعد عدة دقائق".

📊 ليفربول ومانشستر سيتي خلال الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم:



🔴 الريدز - 48 هدف (ثالث أفضل هجوم) / 8 أهداف مستقبلة (أفضل دفاع)



🔵 المواطنون - 54 هدف (أفضل هجوم) / 16 هدف مستقبل (تاسع أفضل دفاع)



معركة! 🔥 pic.twitter.com/Ewnv4tddki — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

وكان جاكسون مارتينيز قد انتقل من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني لجوانزو إيفرجراند الصيني، لينتقل في صفقة انتقال حر إلى بورتيمونينسي البرتغالي بعد فسخ تعاقده مع الفريق الصيني.

ولا يتدرب مارتينيز ليومين أو ثلاثة على التوالي بسبب الإصابة السابقة: "التدريب ليس سهلاً، لا استطيع التدريب يومين أو ثلاثة على التوالي".

وأردف عن مشاكله: "أريد أن أعود للتدريب بشكل يومي طبيعي، لكن الأطباء قالوا لي أن الأمر مستحيل، وأنا الآن أتبع برنامج محدد".

المهاجم الكولومبي البالغ 32 عامًا، شارك الموسم الحالي في 11 مباراة، سجل 4 أهداف في الدوري البرتغالي.