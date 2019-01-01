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الدوري البرتغالي الممتاز

جاكسون مارتينيز والإصابة: كان من السهل ترك كرة القدم

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مهاجم أتلتيكو مدريد يشرح معاناته من أجل كرة القدم

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

كشف المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز عن الإصابات التي ضربته في السنوات الأخيرة والتي أبعدته عن المشاركة.

وتعرض جاكسون مارتينيز للإصابة في الكاحل أثناء المشاركة مع منتخب كولومبيا، ليجرى جراحة في موسم 2016-17، غاب على إثرها لما يقارب الموسم ونصف.

اللاعب تذكر إصابته ومعاناته في حوار مع صحفية ريكورد البرتغالية: "لم يكن من السهل أن أنام، كان من السهل أن أترك كرة القدم وأرحل، لقد كانت المعاناة يومية".

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وتابع: "كل حصة، كل مرة أذهب للنوم، كل ليلة، في الساعة الثالثة أو الرابعة صباحًا، استقيظ بسبب عدم شعوري بالراحة في القدم، ثم أغفو بعد عدة دقائق".

وكان جاكسون مارتينيز قد انتقل من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني لجوانزو إيفرجراند الصيني، لينتقل في صفقة انتقال حر إلى بورتيمونينسي البرتغالي بعد فسخ تعاقده مع الفريق الصيني.

ولا يتدرب مارتينيز ليومين أو ثلاثة على التوالي بسبب الإصابة السابقة: "التدريب ليس سهلاً، لا استطيع التدريب يومين أو ثلاثة على التوالي".

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وأردف عن مشاكله: "أريد أن أعود للتدريب بشكل يومي طبيعي، لكن الأطباء قالوا لي أن الأمر مستحيل، وأنا الآن أتبع برنامج محدد".

المهاجم الكولومبي البالغ 32 عامًا، شارك الموسم الحالي في 11 مباراة، سجل 4 أهداف في الدوري البرتغالي.

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