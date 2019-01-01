شالكه ينفي الاتفاق مع ليفربول على ضم مهاجمه الشاب

نادي شالكه الألماني ينفي التوصل لاتفاق مع ليفربول على ضم مهاجمه الشاب دومينك سولانكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى نادي شالكه الألماني أن يكون قد توصل لاتفاق مع نظيره ليفربول على ضم المهاجم دومنيك سولانكي، اللاعب الشاب الذي يعاني في صفوف الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير التنفيذي للنادي كريستيان هايدل ونقلتها على لسانه شبكة "WAZ" وأكد خلالها أن فريقه لم يتواصل مع ليفربول من أجل اللاعب من الأساس.

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وقال كريستيان: "لم يكن هناك أي تواصل مع نادي ليفربول أو مع اللاعب دومينيك سولانكي في الفترة الماضية من أجل ضمه لصفوف فريقنا".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن اللاعب سيرحل عن صفوف ليفربول في شهر يناير الجاري وكان شالكه ضمن الفرق المرشح للانضمام لها.

ويعاني اللاعب في الوقت الحالي رفقة فريق ليفربول من قلة المشاركة في ظل تألق ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وربيرتو فيرمينو.

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وسبق للمدرب الألماني يورجن كلوب قد أكد في نوفمبر الماضي في تصريحات للموقع الرسمي للريدز على أهمية وجود اللاعب في صفوف فريقه.