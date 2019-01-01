نيفيل: صلاح أفضل لاعبي ليفربول وشاو قضى على خطورته

جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد السابق ينهال بالمدح على اللاعب لوك شاو مدافع الشياطين الحمر ويشيد بدوره في إيقاف خطورة محمد صلاح نجم ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الإنجليزي جاري نيفيل لاعب فريق مانشستر يونايتد المعتزل بالأداء الذي قدمه اللاعب لوك شاو نجم دفاع الشياطين الحمر أمام ليفربول.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها نيفيل لصالح شبكة "سكاي سبورتس" خلال تحليله للمباراة، وأكد خلالها أن شاو نجح في احتواء خطورة محمد صلاح.

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وكان ليفربول قد حل ضيفًا على مانشستر يونايتد بالأمس في ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وقال نيفيل: "أن تلعب بهذا الشكل أمام أكثر لاعبي ليفربول خطورة وأفضل لاعبيهم بتلك الطريقة بعد موقف صعب للغاية في بداية المباراة ضد نفس اللاعب، يجب أن يقال عنك أنك دافعت بشكل جيد للغاية".

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وكان محمد صلاح قد فشل في إظهار أي خطورة بمباراة الأمس رفقة زملائه على مرمى فريق مانشستر يونايتد الذي قدم مباراة جيدة رغم كثرة الإصابات و استنفاذه للتبديلات الثلاثة في الشوط الأول.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ليعود ليفربول لقمة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.