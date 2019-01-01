جاري رودريجز يعترف بسوء بدايته مع الاتحاد ويُفند الأسباب

اللاعب بدأ يستعيد مستواه المعروف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف جاري رودريجز لاعب اتحاد جدة أنه لم يُقدم الأداء المطلوب منه في بداية الموسم مع فريقه، معيدًا ذلك للإصابات وعدم التوفيق وسوء الحظ الذي لازمه.

ولعب رودريجز مباراة ممتازة مع الاتحاد أمام النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بانتصار النمور بأربعة أهداف مقابل هدفين وتأهلهم لنهائي البطولة أمام التعاون الذي أقصى الهلال.

وقال صاحب الـ28 عامًا عقب المباراة عن بدايته الصعبة "لم أبدأ الموسم بالمستوى المطلوب مع الاتحاد، عانيت من كل الأشياء السلبية التي قد يتعرض لها لاعب كرة القدم، سواء الإصابات أو عدم التوفيق أو سوء الحظ، حتى حين أحرزت هدفًا أمام التعاون ألغي بداعي التسلل".

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أضاف حول مستواه المميز أمام العالمي "اليوم ساعدني الفريق على تقديم أداء قوي، وأنا كذلك ساعدت الفريق لتحقيق الفوز، كلانا أكمل الآخر ونجحنا في النهاية في الفوز والتأهل للمباراة النهائية. بدأت أستعيد مستواي المعروف، وأدرك أن علي تقديم أداء قوي لأن الاتحاد حين تعاقد معي كان على أساس ضم لاعب قوي يصنع الفارق".

وأوضح لاعب كاب فيردي أن العمل الجاد في التدريبات تحت قيادة المدرب خوسيه سييرا ساهم في رفع مستوى اللاعبين جميعًا مما أدى لتحسن أداء الفريق في الفترة الأخيرة، موجهًا الشكر الكبير لجمهور الاتحاد على دعمه ومساندته وواصفًا إياهم بأحد أفضل الجماهير التي رآها، ووعدهم أخيرًا بالقتال بقوة للفوز بكأس خادم الحرمين الشرفين.