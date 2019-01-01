الأحمدي يوجه رسالة لجماهير الاتحاد عقب الفوز على النصر

الاتحاد خطف بطاقة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفيين من النصر مساء الأمس

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجه كريم الأحمدي، لاعب النادي الاتحاد رسالة إلى جماهير فريقه عقب وصول العميد إلى نهائي كأس الملك، بعد فوزه على النصر مساء أمس.

وحسم العميد تأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على حساب النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليضرب الاتحاد موعداً مع التعاون في نهائي البطولة.

وقال الأحمدي في تصريحات إعلامية: "الحمد لله قدمنا أفضل ما لدينا لنفرح الجمهور، لقد تحسن مستوانا بعد فترة الانتقالات الشتوية وعادت ثقتنا في أنفسنا من جديد".

وواصل: "النصر أفضل فريق في الدوري تمكنا من الفوز عليهم مرتين، المباراة كانت صعبة ولكن تمكنا من التفوق".

وتابع: "مباراة النهائي ستكون صعبة ولكن سنحاول اللعب بأفضل ما لدينا من أجل تحقيق كأس الملك".

بطل كأس خادم الحرمين سيحصل على 🔟 مليون ريال، بينما سيحصل الوصيف على 5⃣ مليون ريال.🏆🙌 pic.twitter.com/gjTmnu06bA — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 28, 2019

وحقق الاتحاد الفوز على النصر مرتين هذا الموسم، الأولى كانت منذ أسبوعين وتحديداً يوم 13 أبريل في الجولة الـ 27 من الدوري وفاز فيها العميد بثلاثة أهداف لهدفين، والثانية كانت في مباراة الأمس.

الجدير بالذكر أن التعاون يواجه الاتحاد يوم الخميس 2 مايو في نهائي كأس الملك على ملعب الجوهرة المشعة، وسيضمن الفائز المشاركة الآسيوية في الموسم القادم.