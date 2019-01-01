جاريث بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد

النجم الويلزي يتمسك بالبقاء في قلعة سانتياجو بيرنابيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

يرفض جاريث بيل الرحيل عن فريقه ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ذكرت أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد قد طلب من رئيس النادي فلورنتينو بيريز أن يبحث عن إمكانية بيع اللاعب البالغ من العُمر 30 عامًا في ميركاتو الصيف.

سواريز يُحذر من الاستهانة بهجوم ليفربول بعد غياب صلاح

على الرغم من هذه الأنباء، ولكن التقارير الأخيرة أكدت على رغبة النجم الويلزي في البقاء مع النادي الملكي حتى نهاية عقده الذي من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2022.

وكان بيل قد انضم إلى ريال مدريد في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم في صيف عام 2013 قادمًا من فريق توتنهام هوتسبر، ومنذ ذلك الحين أحرز أكثر من 100 هدف وتوج معهم بدوري الأبطال أربع مرات.

أما هذا الموسم فأحرز بيل ثمانية أهداف فقط، ولم يحظَ بمكانه في التشكيل الأساسي باستمرار مع عودة زيدان لتدريب ريال مدريد في ولايته الثانية.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وتوتنهام هوتسبر قد ارتبطوا بالتعاقد مع بيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.