جاريث بيل مدربًا لويلز؟ مدرب المنتخب الحالي يرد!

هل يظهر جاريث بيل على دكة منتخب ويلز؟

لا ينوي الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد المعتزل، العودة مجددًا إلى كرة القدم بأي شكل من الأشكال؛ فحياته الشخصية وعشقه للجولف يكفيانه.

واعتزل بيل بداية العام الحالي كرة القدم ليتفرغ لاحتراف الجولف، لكن اسمه ارتبط دائمًا بملاعب كرة القدم التي غادرها مع عرض من مالكي نادي ريكسهام، روب ماكيلهيني وريان رينولدز، للعب لناديهما رفضه بيل.

كما عبر روب بيج مدرب منتخب ويلز سابقًا عن رغبته في ضم جاريث لجهازه الفني مؤكدًا أن أيامه مع كرة القدم لم تنته بعد.

لكن روب عاد وأكد نهاية أيام بيل مع اللعبة بقوله إنه لن يكون في جهازه المعاون بمنتخب ويلز الذي تركه بيل وهو قائده والأكثر ظهورًا بقميصه على مدار التاريخ في تصريحات نقلها موقع صحيفة "دايلي ميل": "تحدثت مع جاريث يوم الإثنين وسنجرى محادثة أخرى هذا الأسبوع".

وتابع مدرب ويلز "لا شيء محدد، تحدثنا في أمور عامة، هو منفتح على المحادثات وأن يلعب دورًا في المستقبل لكن ليس في التدريب. يستمتع باعتزاله".

وستلعب ويلز مع أرمينيا وتركيا هذا الشهر في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.