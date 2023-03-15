"أيامه مع كرة القدم لم تنته بعد" .. مدرب ويلز يفجر مفاجأة بشأن جاريث بيل!

المدير الفني لمنتخب ويلز يؤكد أن جاريث بيل سيعود من جديد إلى كرة القدم..

أكد روبرت بيج المدير الفني لمنتخب ويلز أن أيام جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني السابق مع كرة القدم لم تنته بعد.

بيل أعلن اعتزاله كرة القدم في يناير 2023، بعد فترة قصيرة مع نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، بعد مسيرة مليئة بالإنجازات.

ومنذ إعلان اعتزاله، انشغل بيل باحتراف الجولف، حيث ظهر لأول مرة في جولة "PGA" في فبراير الماضي، وقدم أداءً مذهلًا حقًا حسب التقارير.

ومع ذلك، أكد بيج أن مسيرة بيل مع كرة القدم لم تنته بعد، وأنه سيجري معه مناقشات عديدة خلال الفترة المقبلة.

مدرب منتخب ويلز قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "سنلتقي ونجري مناقشات، ما زال مهتمًا، لقد كان الاعتزال قرارًا كبيرًا بالنسبة له".

وأضاف: "إنه يود أن يشارك بأي صفة، طالما أنا هنا أود أن يكون بيل فردًا في الفريق، نحن نقدر قيمته وما يمكن أن يقدمه، من الغريب أن جاريث كان خادمًا ولاعبًا لا يُصدق، وسوف نفتقده".

في حين أن أيام بيل في اللعب أصبحت خلفه بالفعل، يمكن أن يعود قائد ويلز السابق كمدرب.

وقال بيج: "عندما يكون لديك شخص ما في مكانة بيل وما فعله لويلز والتأثير الذي يمكن أن يحدثه - حتى وجوده في غرفة تغيير الملابس حول اللاعبين - يجب أن أستفيد من ذلك".

ومع ذلك ، لا يبدو أن عودة بيل إلى كرة القدم ستكون في أي وقت قريب، حيث تابع مدرب ويلز: "سنتيح له بعض الوقت مع عائلته".

واختتم روبرت بيج تصريحاته قائلًا: "عندما يحين الوقت، سنجري محادثة حول كيفية جعله مشاركًا وما هي الصفة التي سيكون بها معنا".