"جارديم يجعلنا نخاف على النصر من جارسيا!"

هل ينجح جارسيا مع النصر ويكسر القاعدة؟

يرى الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، أنه يشعر بالخوف على نادي النصر، من تجربة الفرنسي رودي جارسيا، بعد أن فشل البرتغالي ليوناردو جارديم مع نادي الهلال.

وأعلن نادي النصر عن التعاقد مع جارسيا، ليكون خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو، الذي رحل مع نهاية الموسم بنهاية عقده.

نادرًا ما ينجح المدرب الأوروبي بالدوري السعودي!

الرشيدي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "لا بد أن ننسب الفضل لأهله، نجوم الهلال عندما وضعوا في أماكنهم، ولإدارة النادي التي تفوقت على جميع أندية الخليج، ولكن اللاعبين كان مكبلهم جارديم تكبيل غير طبيعي، ولذلك أخاف على النصر من المدرب جارسيا".

وتابع: "المدرب الأوروبي طريقته غير طبيعية، جارديم مدرب كبير ولكنه يخلق جو من الطريقة التي تناسبه، وهذا الأمر الذي لا يجعل المدرب الأوروبي لا ينجح في الخليج، لأنه لديه تكتيك وأسلوب معين حتى في مساحة اللعب".

واختتم الرشيدي تصريحاته قائلًا: "نادرًا ما ينجح المدرب الأوروبي، وجارديم لا يستطيع أحد أن ينكر تاريخه وعبقريته، ولكن مع اللاعب السعودي لا يصلح، وحقق الهلال بطولة الدوري بـ70% من إصرار اللاعبين، و30% بخطة المدرب الأرجنتيني رامون دياز".

🗣 عايد الرشيدي:

أخاف على النصر من المدرب "جارسيا"

الحصاد الرياضي ...

@ayed7171 pic.twitter.com/cu9eAz6xyi — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 29, 2022

جارديم لم ينجح مع نادي الهلال

وقرر نادي الهلال فسخ عقده مع جارديم خلال شهر فبراير الماضي، بعدما فشل في تحقيق إنجازًا ببطولة كأس العالم للأندية 2021، وذلك بالخسارة أمام الأهلي المصري برباعية في مباراة تحديد المركز الثالث.

وترك البرتغالي نادي الهلال وهو يعاني في بطولة الدوري، حيث كان متخلفًا عن الاتحاد المتصدر بفارق 16 هدفًا، وتم التعاقد مع رامون دياز.

دياز استطاع أن يصل بالهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل خسارته أمام الفيحاء، ثم توّج مع الفريق الأزرق بالدوري السعودي للمحترفين.

اقرأ أيضًا ..

روسو: رفضت عروضًا سعودية .. وجئت للنصر متأخرًا!

النصر يتفوق على ليون ويخطف ظهير ريمس

إلى الدوري السعودي؟ الزمالك يعلن عن رحيل أبو جبل وحامد