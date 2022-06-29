النصر يتفوق على ليون ويخطف ظهير ريمس

اللاعب العاجي في طريقه إلى النصر

نجحت إدارة نادي النصر في إتمام التعاقد مع العاجي جيسلان كونان؛ الظهير الأيسر لفريق نادي ريمس الفرنسي، بعد أن كان قريبًا من الانتقال إلى ليون.

النصر يحسم التعاقد مع كونان

وكشفت صحيفة "footmercato" الإيطالي، عن كونان الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بالدوري الفرنسي، أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف ريمس.

وانتهى عقد جيسلان مع نادي ريمس بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل ضمن اهتمامات نادي ليون، ولكن اللاعب في طريقه إلى نادي النصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي نادي النصر توصلوا لاتفاق مع اللاعب العاجي ووكيل أعماله، لكي ينضم لصفوف العالمي بداية من الموسم القادم.

النصر يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين

وتحاول إدارة نادي النصر خلال الوقت الحالي، تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، من أجل تعويض الموسم الماضي الذي خرج منه الفريق دون الحصول على أي بطولة.

ونجح النصر في التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا من أجل تدريب الفريق، خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو، الذي رحل بنهاية عقده مع نهاية الدوري السعودي.

ويستهدف نادي النصر للعودة إلى منصات التتويج الموسم المقبل، بعد غضب الجماهير بسبب عدم تحقيق الفريق لأي بطولة، بجانب احتلال المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

اقرأ أيضًا ..

رغم العقوبات .. المفرج معلقًا على قضية كنو: موقفنا سليم!

روسو: رفضت عروضًا سعودية .. وجئت للنصر متأخرًا!

إلى الدوري السعودي؟ الزمالك يعلن عن رحيل أبو جبل وحامد