حدد 3 مراكز .. مفاجأة كبرى في طلبات جارديم لدعم صفوف الهلال

المدرب أبلغ الإدارة باللاعبين الأجانب الذين يريدهم

بدأ ليوناردو جارديم المدير الفني الجديد للهلال السعودي عمله سريعًا مع الفريق، إذ أبلغ الإدارة بقيادة فهد بن نافل بطلباته المبدئية لدعم الصفوف بهدف المنافسة الجادة على دوري أبطال آسيا والحفاظ على لقب الدوري السعودي.

الزعيم تُوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي للموسم الثاني على التوالي، وقد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ولم يُوفق في كأس خادم الحرمين الشريفين بخروجه من دور الـ16 أمام الفتح.

ما هي طلبات جارديم الثلاثة لدعم صفوف الهلال؟

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن جارديم طلب دعم 3 مراكز في الهلال، أحدهم يُعد مفاجأة كبيرة نظرًا للاستقرار النسبي للفريق في هذا المركز.

هذا المركز هو حراسة المرمى، إذ طلب المدرب البرتغالي التعاقد مع حارس مرمى أجنبي ليلعب بدلًا من عبد الله المعيوف الذي يتواجد أساسيًا منذ انضمامه للفريق قادمًا من الأهلي صيف 2016.

جارديم طلب من الإدارة كذلك التعاقد مع مدافع أجنبي إضافي بجانب الكوري الجنوبي جانج هيون سو، وأيضًا صانع ألعاب رقم 10 على أن يختاره بالتنسيق مع إدارة النادي.

ولم يحسم المدرب بعد مستقبل الثنائي لوسيانو فييتو وسيباستيان جيوفينكو، علمًا أن الأخير أكد رغبته البقاء في الرياض حتى نهاية عقده مع الهلال صيف 2022.

من هم أجانب الهلال الحاليين؟

يمتلك الهلال 7 لاعبين أجانب في قائمته المحلية، آخرهم كان الوافد الجديد موسى ماريجا.

وتضم القائمة المدافع جانج هيون سو، ولاعب الوسط جوستافو كويلار، والجناح أندريه كاريلو، وصانع اللعب سيباستيان جيوفينكو، والجناح لوسيانو فييتو، بجانب المهاجم وهداف الفريق والدوري السعودي بافتيمبي جوميس.

ما هي صفقات الهلال لموسم 2020-2021؟

الهلال تعاقد مع لاعب واحد حتى الآن هو المالي ماريجا مهاجم بورتو السابق، وقد ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه.

وكان النادي قد وقع مع حمد اليامي ظهير أيمن القادسية بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، وسينضم للفريق هذا الصيف.

حاول النادي التوقيع مع أندرسون تاليسكا لكن جاره النصر خطفه منه في اللحظات الأخيرة من المفاوضات، ويرتبط الهلال حاليًا بعدد من الأسماء أبرزها لوكاس مورا ودودو.

هل يحتاج الهلال حارس مرمى أجنبي؟

يُقدم عبد الله المعيوف أداءً مميزًا مع الهلال على مدار المواسم الأخيرة، وقد لعب دورًا مهمًا ومؤثرًا في تحقيق دوري أبطال آسيا 2019 والفوز بالدوري السعودي الموسم الماضي، ورغم التراجع النسبي في مستواه خلال الموسم الأخير إلا أنه يبقى أحد أهم حراس المرمى في الدوري السعودي.

المعيوف يبلغ من العُمر34 عامًا، لكن الهلال يمتلك حارسي مرمى شابين على درجة كبيرة من الجودة والتميز، وهما عبد الله الجدعاني وحبيب الوطيان، وهما قادران على حماية مرماه وحمل الراية عقب انتهاء حقبة المعيوف.

دعم حراسة المرمى بلاعب أجنبي قد لا يكون الخيار الأفضل للهلال خاصة في ظل حاجة الفريق لاستغلال الأجانب لمراكز أخرى داخل الملعب قد لا يكون متاحًا لدعمها الخيار المحلي، خاصة في عناصر المنظومة الهجومية.

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