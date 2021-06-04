بعد فسخ عقده، الشباب يستخدم بانيجا لضم مهاجم بوكا جونيورز

المهاجم المخضرم قد يُعزز قائمة الليوث

يسعى خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي لدعم صفوف الفريق جيدًا لمواصلة المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال الموسم القادم، بعدما حل وصيفًا للهلال هذا الموسم عقب صراع شرس.

وقد تعاقد النادي العاصمي مع المدرب بريكليس شاموسكا لقيادته لمدة موسمين بعد نجاحه المميز مع الفيصلي خلال المواسم الأخيرة وخاصة تتويحه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم المنقضي حديثًا.

من هو المهاجم الذي يسعى خلفه الشباب؟

المصادر الصحفية الأرجنتينية كشفت النقاب عن رغبة الشباب في التعاقد مع ماورو زاراتي مهاجم بوكا جونيورز الذي فسخ عقده مع ناديه اليوم الجمعة.

صاحب الـ34 عامًا عاد للأرجنتين وارتدى قميص البوكا صيف 2018 بعد رحلة طويلة في أوروبا كان فريق واتفورد الإنجليزي محطتها الأخيرة، وقد قضى مع النادي 3 سنوات قبل أن يُعلن عن فسخ عقده رسميًا اليوم.

ما هي استراتيجية الشباب لضم زاراتي؟

التقارير الصحفية أوضحت أن الشباب يعتمد على نجم وسطه الأرجنتيني إيفر بانيجا في إقناع مواطنه للانضمام إليه في العاصمة السعودية.

ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل خاصة بالمفاوضات بين الطرفين، سواء مدة العقد أو الجوانب المالية.

ما هي أرقام زاراتي مع بوكا جونيورز؟

لعب زاراتي مع العملاق الأرجنتيني 82 مباراة في جميع البطولات المحلية والقارية، وقد سجل خلالهم 20 هدفًا وصنع 14 هدفًا.

المهاجم الذي سبق له اللعب في لاتسيو الإيطالي لعب هذا الموسم 8 مباريات في الدوري الأرجنتيني سجل خلالها هدف وصنع آخر.

ما هي صفقات الشباب لموسم 2021-2022؟

أتم الشباب صفقتين هذا الصيف أعلن عنهما تزامنًا مع تعاقده مع شاموسكا، إذ أكد استعادة مهاجمه مهند عسيري من الأهلي.

الشباب أعلن رسميًا كذلك عن ضم حسين شيعان حارس مرمى التعاون السابق.

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