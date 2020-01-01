جاجو: في الأرجنتين ليس عليك التمرير لميسي دائمًا

نجم ريال مدريد يتحدث حول وضعية قائد برشلونة ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين

قال فيرناندو جاجو متوسط ميدان ريال مدريد ومنتخب الأرجنتين السابق إنه ليس من الضروري أن تمرر الكرة إلى ليونيل ميسي كلما استلمتها وكان بجانبك.

وكان جاجو الملقب في بداية مسيرته بفيرناندو ريدوندو الجديد قد أعلن اعتزاله منذ أيام بعد مسيرة عطلتها الإصابات المتكررة والتي حرمته من البقاء في أوروبا لفترة طويلة.

وحول المنتخب الأرجنتيني الذي زامل فيه ليونيل ميسي في السنوات الأخيرة وفي بداية مسيرته كذلك قال جاجو إن الأمر يعتمد على فهم اللعبة وليس إلى التمرير لليو كلما لزم الأمر

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وأضاف: "ليونيل ميسي؟ لقد كانت سنوات عديدة من الصداقة ولعب كرة القدم سويًا، تشاركنا طريقة مشاهدة كرة القدم وهذا سمح لي بفهم اللعبة أكثر"

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وتابع: " إذا كان يقف في وسط الملعب فذلك لأنه لم يكن مرتاحًا، كنت أعلم أنه يجب عليه إذا كان واقفًا فذلك لأنه يبحث عن مساحة للتحرك فيها"

وأردف: "كنت بحاجة إلى تمريرتين لتوليد التحركات وفتح مساحات له ولبقية الزملاء، لطالما قلت إنه لا يجب أن تمنحه الكرة في جميع الأوقات حتى وهو تحت الضغط"

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يذكر أن المنتخب الأرجنتيني قد عانى في السنوات الأخيرة مما جعل ليونيل ميسي يأخذ قرارًا بالاعتزال دوليًا بعد كوبا أمريكا 2016 قبل أن يتراجع فيه تحت الضغوطات ونتائج المنتخب السلبية بدونه.