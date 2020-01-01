جاتوزو: مشكلة نابولي نفسية وأشعر بالإحباط من أجل الجماهير

جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي محبط بسبب الجماهير ونتيجة مباراة فريقه أمام ليتشي في الدوري الإيطالي.

أعرب جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي عن شعوره بالإحباط من نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام نظيره ليتشي ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاتوزو وأكد خلالها أن قدوم الجماهير لمشاهدة الفريق وخروجهم بذلك الحزن يحبطه بشكل أكبر.

وقال جاتوزو: "مشكلة نابولي أن الفريق ضعيف للغاية على الجانب العاطفي، لقد حاولت أن نفوز بالمباراة ودفعت بلاعبين هجوميين لتقديم ما هو مختلف".

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وأضاف: "الفريق افتقد للتنظيم، يجب علينا أن نجلس سويًا ونشاهد المباراة كمجموعة وأن نتعلم منها، لقد حظينا بخمس أو ست فرص كبيرة للتسجيل في أول نصف ساعة".

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وأكمل: "منذ أول ظهور لهم لدينا وأول محاولة للضغط منهم الفريق فقد الثقة كأننا شعرنا بالرعب، لقد تلقينا هدفًا في موقف لاعبين أمام ثلاثة، ذلك لا يمكن أن يحدث".

وأردف: "خيبة الأمل الأكبر أن الجماهير تستمر في القدوم ويستحقوا الحصول على نتائج ومستوى أفضل، علينا أن نتعلم كيف نلعب لـ 90 دقيقة وليس لنصف ساعة فقط".

وأنهى تصريحاته عن تقنية الفيديو: "لا أتمنى أن أهين أحدهم من الأفضل أن يتحدث النادي عن ذلك، لكنني أحب تقنية الفيديو وأرى أن وجودها ضروري، ما لا أفهمه هو لماذا لا يذهب الحكام لمشاهدة الحالات".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم في ملعب سان باولو كان قد انتهى بفوز الضيوف ليتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليستمر نابولي ي المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة.